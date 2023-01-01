"Зіпсувати свято українцям не вийшло": сили ППО у новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе

Новорічна в Україні була неспокійною та під сигнали повітряної тривоги.

У ніч проти 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами. Українськи сили ППО знищили 45 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Командування Повітряних сил Збройних Сил України.

"Уніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У Протиповітряних силах уточнили, що 13 було збито у 2022-му і 32 – у 2023-му році.

"Зіпсувати свято українцям не вийшло!", - наголосили у відомстві.

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Атака України дронами-камікадзе у новорічну ніч

Нагадаємо, що у ніч на 1 січня в Україні одразу після новорічних курантів пролунала повітряна тривога. Росія вирішила "привітати" українців атакою іранськими дронами-камікадзе. У Києві вночі лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО, повітряна тривога лунала майже три години.

За даними КМВА, у новорічну ніч, 1 січня, над столицею було збито 23 повітряні цілі. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль, а також уламки зафіксували на спортивному майданчику, де грають діти. На безпілотнику, якими ворог атакував Київ, росіяни залишили цинічний напис "з Новим роком".

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