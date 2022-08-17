"Зіпсуємо свято набагато більше": Арестович прокоментував загрозу ракетної атаки по Києву

Якщо й відбудеться ракетний обстріл Києва, то це нічого не додасть спробам Росії досягти своїх цілей у війні проти України.

Якщо РФ спробує зіпсувати Україні свято, то "ми відповімо і зіпсуємо свято набагато більше".

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Стрілянина ракетами по Києву, навіть якщо така трапиться, нічого не додасть російським цілям і завданням операції, спробам їх досягти. Нічого не дасть до утримання ситуації, до ситуації можливої оборони того, що вже завойовано. Воно просто безглуздо з усіх боків", – сказав радник голови ОП.

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Він додав, що ракетний удар по Києву може бути суто емоційним жестом з боку РФ, але "ми відповімо".

"Суто емоційний жест – щоб убити побільше цивільних і зіпсувати нам свято? По-перше, ми відповімо і зіпсуємо свято набагато більше. І хто в це не вірив до Криму – тепер може переконатися, що і цілі, і можливості є для цього", – запевнив Арестович.

Він зауважив, що питання щодо запобіганням ракетним ударам вирішують президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Це рівень питань, який тільки вони вирішують... Я точно знаю, що навіть якщо раптом не буде "до", то "після" буде точно. І гірше буде тим, хто почав, а не тим, хто відповідає", – попередив радник голови президентського офісу.

Зауважимо, Росія любить використовувати символічні дати для своїх "привітань", тому 24 серпня окупанти можуть використати для чергових атак. Так, дедалі більше експертів сходяться на думці, що у День Незалежності України буде підвищена загроза масованих обстрілів з боку РФ.

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