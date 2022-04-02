Зірці мереж – співочому 3-річному Леону – аж двічі довелося тікати від війни з родиною

Хлопчик у житті виявився дуже сором’язливим.

На відео по-дорослому притупцюючи ніжкою, і гордо задираючи носа вгору – Леон затягує пісню, що стала справжнім гімном цієї війни - "Ой, у лузі червона калина".

Щирість, яка підкорює в ТСН.

«Пісню знають всі в Україні. Та за її межами. І наш Лео не став виключенням. Він вивчив дуже швидко. І наспівував будь-де. Де був там і співав. Я просто знімав відео в свій архів сімейний, щоб потім щось згадати, подивитись і наступного дня ми просто побачили всі ці репости. Воно просто полилося Україною», - розповідає тато.

Впевнений виконавець Леонардо на відео, що стало вірусним, в житті виявився великим скромником. Йому всього 3,5 рочки. Але він знає, що таке війна і як вона звучить.

Його Родина - мама, тато, братик – тікали від них з Ірпеня. 24 лютого прокинулись, як і вся країна під вибухи. З Ірпеня, яке окупанти безщадно бомбили й обстрілювали, родина Бушів виїхала до Василькова. Але палати почав і він.

«Пролітали винищувачі дуже-дуже низько. Ми побачили з вікна, як щось горить. Таке летіло. Мабуть шмат якийсь палаючий. Невідомо, що то навіть було. Ми побули 2 дні на дачі. До нас приїхали друзі. На авто і завдяки цьому ми змогли поїхати подалі кудись, просто подалі від цих всіх дій», - розповідають родичі хлопчика.

Їхали навмання кудись на Захід. Думка батьківська одна – врятувати малих. Вже там, де відносно тихо, вони побачили одне єдине фото з Ірпеня. На ньому потрощені їхні вікна. І хоча місто відбили, окупантів понищили, вони знають: повертатись зарано.

«Добрі люди нас прихистили. Взагалі добрих людей в Україні неймовірна кількість. Нам скрізь допомагали. Нам приносять молоко, яйця мед, хліб. Речі приносять дітям. Неймовірні люди», - розповідає мама Леона.

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Своїм співом на всі груди про те, як ми розвеселимо Україну, хлопчик надихнув всіх – українців. «Дякуємо, ти бойовий настрій піднімаєш, супер», - дякую хлопчику місцеві поліцейські.

Хлопчик запустив цілий національний флешмоб.

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