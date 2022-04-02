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Зірці мереж – співочому 3-річному Леону – аж двічі довелося тікати від війни з родиною

Зірці мереж – співочому 3-річному Леону – аж двічі довелося тікати від війни з родиною

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Зірці мереж – співочому 3-річному Леону – аж двічі довелося тікати від війни з родиною

Хлопчик у житті виявився дуже сором’язливим.

На відео по-дорослому притупцюючи ніжкою, і гордо задираючи носа вгору – Леон затягує пісню, що стала справжнім гімном цієї війни - "Ой, у лузі червона калина".

Щирість, яка підкорює в ТСН.

«Пісню знають всі в Україні. Та за її межами. І наш Лео не став виключенням. Він вивчив дуже швидко. І наспівував будь-де. Де був там і співав.  Я просто знімав відео в свій архів сімейний, щоб потім щось згадати, подивитись і наступного дня ми просто побачили всі ці репости. Воно  просто полилося Україною», - розповідає тато.

Впевнений виконавець Леонардо на відео, що стало вірусним, в житті виявився великим скромником. Йому всього 3,5 рочки. Але він знає, що таке війна і як вона звучить.

Його Родина - мама, тато, братик – тікали від них з Ірпеня. 24 лютого прокинулись, як і вся країна під вибухи. З Ірпеня, яке окупанти безщадно бомбили й обстрілювали, родина Бушів виїхала до Василькова. Але палати почав і він.

«Пролітали винищувачі дуже-дуже низько. Ми побачили з вікна, як щось горить. Таке летіло. Мабуть шмат якийсь палаючий. Невідомо, що то навіть було. Ми побули 2 дні на дачі. До нас приїхали друзі. На авто і завдяки цьому ми змогли поїхати подалі кудись, просто подалі від цих всіх дій», - розповідають родичі хлопчика.

Їхали навмання кудись на Захід. Думка батьківська одна – врятувати малих. Вже там, де відносно тихо, вони побачили одне єдине фото з Ірпеня. На ньому потрощені їхні вікна. І хоча місто відбили, окупантів понищили, вони знають: повертатись зарано.

«Добрі люди нас прихистили. Взагалі добрих людей в Україні неймовірна кількість. Нам скрізь допомагали. Нам приносять молоко, яйця мед, хліб. Речі приносять дітям. Неймовірні люди», - розповідає мама Леона.

ТСН знайшла сім'ю маленького українця, який заспівав пісню про червону калину

ТСН знайшла сім'ю маленького українця, який заспівав пісню про червону калину

Своїм співом на всі груди про те, як ми розвеселимо Україну, хлопчик надихнув всіх – українців. «Дякуємо, ти бойовий настрій піднімаєш, супер», - дякую хлопчику місцеві поліцейські.

Хлопчик запустив цілий національний флешмоб. 

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