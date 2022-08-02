Зірка Боллівуду Пріянка Чопра зустрілася з українськими біженцями в Польщі – відео

Відома індійська акторка та співачка Пріянка Чопра приїхала до Польщі, де зустрілася з українськими біженцями.

Зірка Боллівуду та пані посол доброї волі ООН зустрілася з українцями у Варшаві.

На відео, яке знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, вона показала, як гралася з дітьми. Зі свого боку, малеча подарувала зірці ляльки ручної роботи, названі на честь Пріянки.

Акторка також не змогла стримала сліз під час спілкування з жінкою, яка поділилася своєю історією.

"Невидимі рани війни — це ті, які ми зазвичай не бачимо в новинах. Тим не менш, вони були настільки очевидні для мене сьогодні, в перший день моєї місії ЮНІСЕФ у Варшаві. 2/3 дітей з України було переміщено (всередині країни та за її межами). Це величезне число – руйнівна реальність війни, коли 90% людей, які перетинають кордон, жінки та діти", — прокоментувала зірка.

Нагадаємо, 21-річний актор "Кріпосної" пішов захищати Україну. Руслан Пахомі служить в Одеській області.

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