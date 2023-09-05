"Зірка Давида": військовослужбовець за допомогою дрона вивів три групи бійців з небезпечної зони

На Бахмутському напрямку за допомогою дрона Matrice 300 боєць ЗСУ допоміг трьом українським військовим групам вийти з небезпечної зони та повернутися на свої позиції.

Про це повідомили в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії "Рубіж".

"Matrice 300 став одним із символів 2-го Батальйону оперативного призначення Бригади швидкого реагування в/ч 3018 нашої бригади. У квітні цього року за допомогою цього дрона вмілий оператор, боєць з позивним "Бугай", допоміг трьом нашим групам вибратися з небезпечної зони й повернутися на свої позиції із завдань", – розповіли бійці.

Військовослужбовець за допомогою дрона вивів три групи бійців з небезпечної зони / Фото: Бригада швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж"

Військовий з позивним "Бугай" вирішив використати дрон, хоча був упевнений, що він не зможе виконати завдання за поганих погодних умов – у суцільному тумані.

"Я б їх не знайшов так, але міг дати орієнтир. Для цього я обрав точку. Нею стало кладовище неподалік Часового Яру. Я підняв дрон на 100 м, дорогу було видно, тоді пролетів від Часового Яру на 3 км і підняв ще на 200 м. Далі увімкнув усі навігаційні лампочки, підсвітку знизу і стробоскоп", – розповідає "Бугай".

Першим світло від дрона побачив екіпаж групи, яка рухалася на транспортері, потім – група розвідників і група, яка їхала за пораненими.

Кожні 10 секунд Бугай відлітав на 100 м, чекав 10 секунд, щоб побратими бачили напрям руху "пташки".

Так дрон, який згодом назвали "Зіркою Давида", вивів бійців на позиції.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку був і президент України Володимир Зеленський. У межах робочої поїздки на Донеччину він відвідав бойові бригади, які здійснюють контрнаступ.

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