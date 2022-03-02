Зірка Голлівуду Шон Пенн показав, як втікав з України: "Кинув авто на кордоні з Польщею"

Зірка Голлівуду Шон Пенн показав, як втікав з України: "Кинув авто на кордоні з Польщею"

Актор пішки йшов до кордону.

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який 23 лютого знову прилетів до Києва, аби продовжувати знімати своє документальне кіно про Україну, покинув країну.

Так, лауреат премії "Оскар" разом із колегами 28 лютого втік з України. Як розповів знаменитість у своєму Twitter, вони залишили свою машину біля кордону з Польщею та декілька миль пройшли пішки. Зазначимо, що 1 миля – це 1,6 км.

"Ми з двома колегами пройшли кілька миль до кордону з Польщею, кинувши машину на узбіччі дороги. Майже всі автомобілі на цій фотографії перевозять лише жінок та дітей, більшість з них без будь-яких ознак багажу, і машина є їхньою єдиною цінністю", - написав Пенн та додав фото.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022

Нагадаємо, вперше Шон Пенн побував в українській столиці у листопаді 2021 року. Тоді стало відомо, що режисер розпочав знімання документальної стрічки про Україну. Актор побував на Інститутській, де він брав інтерв'ю на місці розстрілів Небесної сотні.

Також Пенн тоді побував у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Він приїхав до одного з населених пунктів Приазов'я. Там зірка поспілкувався з військовими, які протистоять російському агресору.

Шон Пенн в Україні під час візиту 2021 року / Associated Press

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