Зірка Голлівуду Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні

Зірка Голлівуду Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні.

Так, американський кінорежисер хоче розповісти широкому загалу про події, які нині відбуваються в Україні.

"Від першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Зазначимо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Шон Пенн був у Києві, адже ще 2021 року кінорежисер вирішив знімати документальний фільм про війну на сході України. Та 28 лютого лауреат премії "Оскар" разом із колегами поїхав за кордон.

Наприкінці березня Шон приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні. У Кракові режисер підписав гуманітарний контракт із мером Яцеком Майхровським, аби допомагати біженцям.

Нещодавно ж зірка організував у Лос-Анджелесі благодійний вечір, на якому вдалося зібрати понад мільйон доларів для допомоги Україні.

Також зірка заявляв, що готовий взяти зброю, щоби разом з Україною протистояти російському агресору.

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