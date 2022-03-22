Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс проведе благодійний концерт та пожертвує всі гроші українцям

Разом з нею у концерті візьмуть участь й інші знаменитості.

Відома акторка Мейсі Вільямс, яка зіграла в "Грі престолів" Арью Старк, разом з іншими відомими артистами проведе благодійний концерт, аби підтримати українців.

Знаменитості проведуть у лондонському Концертному залі ніч музики, поезії та слова. Всі зібрані кошти будуть передані Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC).

"Приходьте та приєднуйтесь до нас на знак солідарності з народом України на спеціально організованій ночі музики, поезії та слова. Всі зібрані кошти будуть передані Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC)", - написала Мейсі.

Зазначимо, разом з нею на концерті будуть виступати Сергій Жадан, Андрій Курков, Бен Вішоу, Дінара Клінтон, Джонатан Прайс, Ксенія Ніколаєва та багато інших.

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