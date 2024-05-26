Зірка "Ліги Сміху" Розовий на фото показався в кріслі колісному після тяжкого поранення голови на фронті

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий нині відновлюється після серйозного поранення голови на фронті, яке він отримав у березні.

Гуморист все частіше виходить на зв'язок та ділиться новими світлинами. Днями Віктор Розовий показав, який вигляд зараз має. Зірка "Ліги Сміху" у своєму Instagram опублікував новий знімок. На фото Розовий зображений зі своєю дружиною.

Вони разом прогулювалися на свіжому повітрі, а компанію їм склав песик. Після тяжкого поранення голови на фронті Розовий поки не може самостійно ходити, тож він пересувається за допомогою крісла колісного.

Віктор Розовий із дружиною / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Зазначимо, після початку повномасштабного російського вторгнення Віктор Розовий пішов добровольцем захищати країну від окупантів. У березні цього року гуморист отримав серйозне поранення голови на фронті під час виконання бойового завдання. Розового мали доправити на лікування за кордон, адже там є фахівці, які спеціалізуються на таких травмах. Однак гумористу поки не рекомендовано долати великі дистанції. Тривалий час Віктор Розовий не виходив на зв'язок, а про його стан розповідала лише дружина. Нещодавно артист показував, який вигляд має після отриманого тяжкого поранення.

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