Зірка "Ліги Сміху" Розовий на фото показався в кріслі колісному після тяжкого поранення голови на фронті

Гуморист вийшов на зв'язок.
Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий нині відновлюється після серйозного поранення голови на фронті, яке він отримав у березні.
Гуморист все частіше виходить на зв'язок та ділиться новими світлинами. Днями Віктор Розовий показав, який вигляд зараз має. Зірка "Ліги Сміху" у своєму Instagram опублікував новий знімок. На фото Розовий зображений зі своєю дружиною.
Вони разом прогулювалися на свіжому повітрі, а компанію їм склав песик. Після тяжкого поранення голови на фронті Розовий поки не може самостійно ходити, тож він пересувається за допомогою крісла колісного.
Зазначимо, після початку повномасштабного російського вторгнення Віктор Розовий пішов добровольцем захищати країну від окупантів. У березні цього року гуморист отримав серйозне поранення голови на фронті під час виконання бойового завдання. Розового мали доправити на лікування за кордон, адже там є фахівці, які спеціалізуються на таких травмах. Однак гумористу поки не рекомендовано долати великі дистанції. Тривалий час Віктор Розовий не виходив на зв'язок, а про його стан розповідала лише дружина. Нещодавно артист показував, який вигляд має після отриманого тяжкого поранення.
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