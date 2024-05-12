Зірка "Ліги Сміху" Розовий вперше показав, який вигляд має після тяжкого поранення голови на фронті

Гуморист вийшов на зв'язок та розповів про свій стан.

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий вперше показав, який вигляд має після тяжкого поранення голови на фронті, яке він отримав під час виконання бойового завдання.

Гуморист вперше вийшов на зв'язок до своїх прихильників. Віктор Розовий в Instagram опублікував перше фото, де показав чималий шрам на голові. Комік поділився, що почувається вже набагато краще. Утім, на Розового попереду ще чекає тривалий шлях реабілітації.

"Вирулив. Ще є багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше вже позаду", - поділився Розовий.

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

До речі, навіть у такій тяжкій ситуації артист не втрачає почуття гумору. Як зазначив шоумен, тепер він сміливо може говорити, що проливав кров за Україну.

"Тепер буду вийо**ватися і говорити, що проливав кров за Україну", - пожартував гуморист.

Зазначимо, у березні Віктор Розовий отримав серйозне поранення голови на фронті та був терміново госпіталізований. Артиста мали відправити за кордон, де він пройде реабілітацію. Однак дружина Розового раніше розповідала, що поїздка можлива після того, як стан чоловіка покращиться і лікарі дозволять транспортування.

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