Зірки до та під час війни: як змінилися Кароль, Хливнюк, Дорофєєва та інші з вторгненням РФ до України

Зірки до та під час війни: як змінилися Кароль, Хливнюк, Дорофєєва та інші з вторгненням РФ до України

Ця війна змінила кожного мешканця країни.

Повномасштабна війна Росії проти України, яку розпочав Путін 24 лютого, змінила кожного українця та мешканця країни.

Здається, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Розпач, біль, сльози. Втім, бажання перемоги надає сил кожному.

Чимало зірок українського шоубізу вступили до лав тероборони і замість мікрофону тепер тримають в руках зброю. Також багато артистів почали волонтерити і давати благодійні концерти.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото, як змінилися українські зірки за понад місяць війни, і чим вони займаються.

Тіна Кароль

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль дізналася про війну, перебуваючи в монастирі. У той момент вона молилася у жіночому монастирі під Афоном, що в Греції. Артистка розповідала, що передчувала біль і за тиждень до повномасштабного вторгнення пішла молитися за Україну.

Потім виконавиця поїхала до Польщі. Там Тіна відкрила центр інформаційного спротиву і проводить мітинги. Також співачка бере участь у благодійних концертах.

Дмитро Дікусар

Дмитро Дікусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Відомий хореограф та учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар вступив до лав Збройних сил України 27 лютого. У березні знаменитість потрапив під обстріл балістичними ракетами. Ця ситуація не зламала його дух. Навпаки, Дікусару хочеться якнайшвидше перемогти російських окупантів.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча, блогерка та посол ООН Маша Єфросиніна від 24 лютого веде активну інформаційну війну. Знаменитість переїхала з Києва до Львова та пояснила, чому не планує залишати рідну країну: "Я просто не можу знайти в собі сили покинути Україну, хоча мені дуже страшно за своїх дітей, у мене маленький син. Поки в мене є сили об'єднувати тут людей, закликати залишати в собі Україну, де б ми географічно не перебували".

Даніель Салем

Даніель Салем / instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий Даніель Салем пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни. Він служив у Бейруті та має медичну освіту. Втім, зірка потрапив до Нацгвардії, а не до тероборони. Як зазначив ведучий, він їздить на передову з розвідкою. Нещодавно зірка потрапив під обстріли та вже був готовий розпрощатися із життям.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва бере участь у благодійних концертах. Зокрема, 23 квітня разом з іншими артистами вона виступить на благодійному концерті "Доброго вечора! Ми з України" в Arēna Rīga.

Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк / instagram.com/andriihorolski

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також не лишився осторонь та вступив до лав тероборони. Нещодавно зірка потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя. Артист вже повернувся до оборони столиці.

Євгенія Власова

Євгенія Власова / instagram.com/eygeniavlasova

Макс Барських

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

Композитор та співак Макс Барських захищатиме Україну від окупантів не лише словом, а й ділом. 3 квітня він відправився на військові навчання. За словами виконавця, місяць тому він тримав у руках лише мікрофон, а нині ж навчатиметься користуватися зброєю.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк працює у волонтерському центрі, який допомагає вимушеним переселенцям з міст, де йдуть активні бойові дії. Зірка готує їжу для переселенців у рідній школі у Хмельницькому.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук активно їздить містами України та виступає у найгарячіших точках. Виконавець співає для цивільних, медиків, військових у метро, на площах, у шпиталях. За словами знаменитості, таке завдання йому дала львівська військово-цивільна адміністрація. Зірка записався до армії в ЗСУ і має звання лейтенанта.

Камалія

Камалія / instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія виїхала з України 1 березня. Артистка перебуває в Польщі. Там виконавиця зустрічається з біженцями, дає концерти та відправляє гумдопомогу.

Дмитро Комаров

Дмитро Комаров / instagram.com/komarovmir

Телеведучий Дмитро Комаров ще у перші дні повномасштабного вторгнення перекваліфікувався у волонтери, залишився у Києві та активно допомагає людям. Також журналіст відвідує звільнені міста і села від російських окупантів.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Тарас Тополя

Тарас Тополя / instagram.com/antytila_official

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками гурту також вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

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