Зірки долучились до оснащення військових антидроновими рушницями, які здатні посадити пристрій на відстані 7 км

Антидронові рушниці на фронт - два новітніх комплекси вартістю у 30 тисяч євро днями відправляться на передову.

Кошти для них волонтери зібрали завдяки онлайн-виступам українських зірок, йдеться в ТСН.

Проста у користуванні і ефективна під час бою. Військовий на позивний «Грек» показує принцип дії майже шестикілограмової рушниці, яка здатна приземляти ворожі безпілотники. «Такими рушницями на фронті, за останній рік, до цієї активної фази, ми багато ударних дронів посадили», - каже він.

Максим сьогодні вперше застосовує зброю, яка не стріляє кулями та патронами. Те, що виробляє новітній девайс із дроном і що не помітно людському оку, видно на телефоні оператора безпілотника, коли радіоелектронна рушниця у дії – дрон примушують сісти.

Ці антидронові рушниці наші бійці в підрозділах спецпризначення вже застосовують на фронті. Усе, аби затулити очі корегувальникам ворожої артилерії та зберегти життя українським військовим. «В Широкино над Азовом ми придушили дрон у морі десь на 7 з копійками кілометрів. Він бачить все і протидіє всім комерційним дронам», - переконує боєць.

Аби мати тактичну перевагу над російськими окупантами під час ближніх боїв, які нині точаться на Донбасі та на Запорізькому і Харківському напрямках, волонтери закупили для бійців два таких антидронових комплекси. Вартість однієї такої рушниці становить 15 тисяч євро. «Військовий був запит, що є така цінна річ як антидронова пушка і вона зараз на вагу золота і я кинув всі зусилля, щоб хлопці її отримали», - каже очільник благодійного фонду Олександр Пуськов.

До збору коштів на потрібне для бійців обладнання долучилися актори, спортсмени та співачки. Лідерка гурту «ОNUKA» Ната Жижченко разом із виконавицею Мариною KRUTЬ зібрали донатів на 15 тисяч євро завдяки концерту в Торонто, де українські зірки виступили онлайн. «Одразу домовилися із заводом в Литві купили. І от сьогдоні передають. Я реально щаслива, бо вона і виглядає просто космічно, і діє космічно, і це наблизить нас до перемоги», - переконує лідерка гурту «ОNUKA»

Тим часом акторка Наталка Денисенко оцінює вагу антидронової пушки і сподівається, що бійцям буде зручно з нею швидко пересуватись.«Цікава річ, я рада, що нам вдалося придбати це, хотілося б ще більше», - зазначає вона.

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