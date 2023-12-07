Зірки "Кварталу 95" Кошовий та Пікалов показалися на передовій разом з нашими захисниками

Актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов повернулися з поїздки в Донецьку, Харківську і Дніпропетровську області.

Там вони дали чотири концерти для наших захисників та захисниць разом з Дмитром Шуровим та групою KARTA SVITU. Але головною метою поїздки була доставка квадроциклів, дронів та тепловізорів для наших військових, які були придбані за кошти, зібрані на останніх благодійних концертах "Єдиного Кварталу".

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових

Загалом було передано: два квадроцикли для 5-ї окремої штурмової бригади, два квадроцикли для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, і ще два квадроцикли - для в/ч 2260 Національної гвардії України, а також - два дрони Mavic та тепловізор для 76-го батальйону 102-ї бригади і дрон Mavic для 122-го Навчального Центру.

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових

Військові дякували за доставлені "презенти" і підкреслювали, що для них зараз дуже важлива така віддушина у вигляді концертів-зустрічей із зірками – адже це дозволяє їм переключитися і трохи відпочити після боїв.

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових

До речі, від початку повномасштабної війни "кварталівці" разом з друзями-артистами дали вже більше 350 виступів для військових, медиків, переселенців. Окрім того, гумористи активно волонтерять, допомагають військовим та цивільним, доставляють на фронт те, що потрібно для нашої перемоги. Зараз всі концерти "Кварталу" – і "Єдиного Кварталу", і "Жіночого Кварталу", – благодійні. Частина коштів від продажу квитків та гроші з благодійних аукціонів з ексклюзивними лотами ідуть на допомогу ЗСУ. За ці кошти купляють те, на що є запити від військових.

"Ми всі зараз можемо жити і працювати завдяки нашим військовим. Тому все, що ми робимо, маємо робити з величезною вдячністю до них. І найголовніше – допомагати нашим захисникам і захисницям, чим можемо. Зараз такий час, що ти повинен спочатку думати не про себе, а про тих, хто нас захищає", – зазначив актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових

Актор додав, що "Квартал" підтримує військових від 2014 року і допомагав адресно підрозділам, з якими товаришує. Кошовий зазначив, що раніше "квартальці" не афішували цю свою волонтерську діяльність, оскільки купували необхідне для військових за власний кошт:

"Довго ми не афішували таку нашу волонтерську діяльність, тому що робили все за власні кошти і ні перед ким не потрібно було звітувати. Але зараз, коли ми долучаємо до нашої благодійної діяльності глядачів, які приходять на наші концерти, наших прихильників та підписників в соцмережах, ми почали розповідати про те, що робимо і звітувати. Ми в Україні, нікуди не виїхали, як іноді брешуть про нас, підтримуємо наших людей і допомагаємо військовим, чим можемо. Бо зараз це – обов’язок кожного українця", - зазначив Кошовий.

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