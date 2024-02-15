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Зірки, які чекають на чоловіків з війни: Барбір, Єфросиніна, Денисенко та інші

Зірки, які чекають на чоловіків з війни: Барбір, Єфросиніна, Денисенко та інші

Маша Єфросиніна, Наталка Денисенко, Людмила Барбір

Пропонуємо подивитися, хто з чоловіків знаменитостей воює на фронті.

Нині чимало жінок в Україні чекають на своїх чоловіків, які мужньо захищають країну від російських окупантів. Знаменитості тому не виняток.

Чоловіки зірок теж вступають до лав ЗСУ і йдуть служити на передову. Хтось із коханих знаменитостей мобілізувався на початку повномасштабної війни, а хтось трішки згодом.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок, які чекають на своїх чоловіків з війни.

Валентина Хамайко

Чоловік ведучої – бізнесмен Андрій Оністрат – пішов до військкомату 25 лютого 2022 року, а мобілізувався вже влітку того ж року. Хоча, він згідно з законом міг не йти воювати, адже є багатодітним батьком. Після загибелі сина на війні Оністрат мав ще одну законну підставу для демобілізації, однак він відмовився і продовжив захищати Україну від окупантів.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом / © instagram.com/valentinakhamaiko
Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Наталка Денисенко

Чоловік акторки – актор Андрій Федінчик – пішов захищати Україну від російських окупантів ще не початку повномасштабної війни. Спочатку Наталка намагалася відмовити коханого, однак той пояснив, що захищати Україну – це його обов'язок. Нині Федінчик воює, але інколи йому вдається приїхати на декілька днів додому, аби побути з родиною.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Маша Єфросиніна

Чоловік ведучої – бізнесмен Тимур Хромаєв – 2022 року пішов на війну добровольцем. Єфросиніна розповідала, що її обранець служить у прифронтовій зоні. Підрозділ Тимура займається радіоелектронною боротьбою, тобто знищує окупантів та ворожу техніку за допомогою сучасних технологій.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дар'я Легейда

Чоловік акторки – актор Дмитро Сова – пішов до військкомату ще на початку повномасштабної війни. Вже у червні 2023 року артиста призвали на службу. Від жовтня минулого року Дмитро Сова перебуває на фронті.

Дмитро Сова та Даша Легейда / © instagram.com/daryaleheida
Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Євгенія Гапчинська

Чоловік художниці воював на передовій від лютого 2022 року. Нині Дмитро перебуває на реабілітації, адже в листопаді минулого року отримав серйозне поранення. Чоловік художниці поки лікується. Коли Дмитро одужає, то спеціальна військово-лікарська комісія буда вирішувати: демобілізовувати його чи повертати на фронт.

Євгенія Гапчинська з чоловіком / © instagram.com/e.gapchinska
Євгенія Гапчинська з чоловіком / Фото: instagram.com/e.gapchinska

Альона Омаргалієва

Чоловік співачки – виконавець Тамерлан – пішов служити добровольцем ще на початку повномасштабної війни. Він брав участь в обороні Київської області. Нині артист теж служить, щоправда, не розголошує деталей.

Тамерлан та Альона Омаргалієва / ©
Тамерлан та Альона Омаргалієва

Людмила Барбір

Чоловік ведучої від перших днів захищає Україну від російських окупантів. Спочатку обранець Барбір був у силах територіальної оборони, а нині він служить в силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Людмила Барбір із чоловіком / © пресслужба каналу
Людмила Барбір із чоловіком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Світлана Гордієнко

Чоловік акторки – актор Максим Девізоров – служить на фронті від початку повномасштабної війни в Україні. До речі, минулого року артиста нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / © instagram.com/devizorov
Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

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