Зірки, які чекають на чоловіків з війни: Барбір, Єфросиніна, Денисенко та інші

Пропонуємо подивитися, хто з чоловіків знаменитостей воює на фронті.

Нині чимало жінок в Україні чекають на своїх чоловіків, які мужньо захищають країну від російських окупантів. Знаменитості тому не виняток.

Чоловіки зірок теж вступають до лав ЗСУ і йдуть служити на передову. Хтось із коханих знаменитостей мобілізувався на початку повномасштабної війни, а хтось трішки згодом.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок, які чекають на своїх чоловіків з війни.

Валентина Хамайко

Чоловік ведучої – бізнесмен Андрій Оністрат – пішов до військкомату 25 лютого 2022 року, а мобілізувався вже влітку того ж року. Хоча, він згідно з законом міг не йти воювати, адже є багатодітним батьком. Після загибелі сина на війні Оністрат мав ще одну законну підставу для демобілізації, однак він відмовився і продовжив захищати Україну від окупантів.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Наталка Денисенко

Чоловік акторки – актор Андрій Федінчик – пішов захищати Україну від російських окупантів ще не початку повномасштабної війни. Спочатку Наталка намагалася відмовити коханого, однак той пояснив, що захищати Україну – це його обов'язок. Нині Федінчик воює, але інколи йому вдається приїхати на декілька днів додому, аби побути з родиною.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Маша Єфросиніна

Чоловік ведучої – бізнесмен Тимур Хромаєв – 2022 року пішов на війну добровольцем. Єфросиніна розповідала, що її обранець служить у прифронтовій зоні. Підрозділ Тимура займається радіоелектронною боротьбою, тобто знищує окупантів та ворожу техніку за допомогою сучасних технологій.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дар'я Легейда

Чоловік акторки – актор Дмитро Сова – пішов до військкомату ще на початку повномасштабної війни. Вже у червні 2023 року артиста призвали на службу. Від жовтня минулого року Дмитро Сова перебуває на фронті.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Євгенія Гапчинська

Чоловік художниці воював на передовій від лютого 2022 року. Нині Дмитро перебуває на реабілітації, адже в листопаді минулого року отримав серйозне поранення. Чоловік художниці поки лікується. Коли Дмитро одужає, то спеціальна військово-лікарська комісія буда вирішувати: демобілізовувати його чи повертати на фронт.

Євгенія Гапчинська з чоловіком / Фото: instagram.com/e.gapchinska

Альона Омаргалієва

Чоловік співачки – виконавець Тамерлан – пішов служити добровольцем ще на початку повномасштабної війни. Він брав участь в обороні Київської області. Нині артист теж служить, щоправда, не розголошує деталей.

Тамерлан та Альона Омаргалієва

Людмила Барбір

Чоловік ведучої від перших днів захищає Україну від російських окупантів. Спочатку обранець Барбір був у силах територіальної оборони, а нині він служить в силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Людмила Барбір із чоловіком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Світлана Гордієнко

Чоловік акторки – актор Максим Девізоров – служить на фронті від початку повномасштабної війни в Україні. До речі, минулого року артиста нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

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