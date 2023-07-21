"Зірвали підготовку терактів": у Міноборони РФ прокоментували удар по ангару із зерном

Одеса та область вже четвертий день потерпають від ворожих обстрілів.

РФ здійснила удари по складах з українським зерном, щоб нібито зірвати підготовку "терактів" проти РФ.

Про це йдеться в денному зведенні російського військового відомства.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали чергового удару високоточною зброєю великої дальності морського базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів. Ціль удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражено", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що окупаційні війська змогли відбити всі наступальні дії української армії на Донбасі і в Запорізькій області. Крім того, армія РФ заявляє про нанесення значної шкоди ЗСУ в живій силі і бойовій техніці.

Нагадаємо, що Одеса та область вже четвертий день потерпають від ворожих обстрілів. Загостренню передували обстріл Кримського моста та вихід Росії із "зернової угоди".

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