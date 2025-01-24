Зірвали плани росіян: на Курщині ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії

Воїни ЗСУ продовжують виконувати своє завдання та нищити ворога.

На Курщині, незважаючи на чисельну перевагу російських військ, Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні операції.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, у деяких районах українські війська поступово відтісняють росіян з окремих позицій.

Хоча російські війська зберігають чисельну перевагу, вони стикаються з проблемами через особливості місцевості, значні втрати техніки та особового складу.

Це спричинило значне уповільнення їхнього темпу просування і порушення початкових планів агресора.

Нагадаємо, на Курському напрямку військові медики проводять операції в підвалах, використовують складні шляхи евакуації та змушені рятувати й ворогів.

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