Зізнався у розстрілі українця: проти окупанта в РФ відкрили справу через "фейки про армію"

В Росії проти окупанта Данила Фролкіна, який зізнався у вбивстві цивільного українця, відкрили кримінальну справу за "дискредитацію армії".

Про це пише The Insider.

21-річний окупант Данило Фролкін зізнався, що під час окупації Київської області він розстріляв цивільного українця. Також загарбник брав участь у мародерстві. Після зізнання росіянина в РФ проти окупанта відкрили кримінальну справу, але не через грабіж та вбивство українця, а через "фейк про армію".

Окупант зізнався у вбивстві українця на Київщині: що відомо

Під час окупації села Андріївка Київської області росіяни вбили 13 людей, ще 40 осіб зникли безвісти.

Один із катів - це 21-річний Данило Фролкін. Він грабував помешкання українців та зізнався у вбивстві цивільного. У розмові з російськими ЗМІ він підтвердив, що окупанти масово грабували українців та фурами вивозили накрадене до Росії. Він стверджує, що цим керував полковник В'ячеслав Клобуков.

Спочатку Данило Фролкін заперечував свою причетність до вбивства українців, проте згодом зізнався, що вбив мирного жителя без суду і слідства, оскільки його підозрювали в передаванні координат ЗСУ.

"Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в х*й не ставить наших бійців, усю піхоту, що бʼється на передовій, на лінії фронту", - сказав Фролкін.

Фролкін, ймовірно, вбив жителя села Руслана Яремчука. Проте росіянин не розкаявся у розстрілі українця.

"Я просто вивів його з дому. Ми знайшли в нього стріляні гільзи, які офіцери використовують. І все. Я йому кажу: "Йди вперед". Він іде вперед. Я йому кажу: "На коліна". І просто кулю в лоб. Мене потім трясло дуже довго. Я одного занапастив, але я хотів врятувати якомога більше людей", - заявив Фролкін.

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