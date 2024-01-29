"Зламають зуби": Кулеба відповів на погрози угорського лідера ультраправої партії щодо України

Не всім хочеться, щоб між нашими країнами були добрі стосунки.

Лідер угорської ультраправої партії “Mi Hazank” Ласло Тороцкаї погрожував територіальній цілісності України. Проте об нашу країну він “обламає зуби”.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише “РБК-Україна”.

За його словами, уряд Угорщини підтримує нашу державу та її територіальну цілісність. Проте не всім хочеться, щоб між нашими країнами були добрі стосунки, через що є погрози щодо Закарпаття.

"Але якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають тим більше", - наголосив глава українського МЗС.

Нагадаємо, що Кулеба розповів, коли Україна зможе забезпечити контроль за своїм небом.

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