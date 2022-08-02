Злата Огнєвіч та Арсен Мірзоян виступили перед захисниками України

Відомі українські зірки влаштували концерт для прикордонників.
Так, Злата Огнєвіч, яка дорікнула колегам, які через війну поїхали за кордон, Арсен Мірзоян разом з гітаристом Олександром Лозовським та гурт "Пан Карпо" приїхали до захисників, які боронять північні кордони на Житомирщині.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
У повідомленні йдеться, що музиканти наживо виконали українські народні хіти, аби підняти бойовий дух військовим.
"Ми вдячні всім, хто підтримує та надихає Україну на перемогу!" – прокоментували захисники.
Зі свого боку, Огнєвіч поділилася, що прикордонники подарували їй квіти. Це неабияк зворушило виконавицю.
"Я не знаю, звідки хлопці завжди дістають ці квіти. Певно, у них є якийсь спеціальний садочок. Тому що позиції, бліндажі і там раптом квіти з'являються. Це дуже приємно", – прокоментувала зірка у своїх Instagram-stories.
Нагадаємо, Алан Бадоєв жорстко висловився про російських артистів, для яких раніше знімав кліпи. Режисер вважає їх безхребетними та брехливими боягузами.
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