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Злата Огнєвіч та Арсен Мірзоян виступили перед захисниками України

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Злата Огнєвіч та Арсен Мірзоян виступили перед захисниками України

Фото: t.me/DPSUkr

Відомі українські зірки влаштували концерт для прикордонників.

Так, Злата Огнєвіч, яка дорікнула колегам, які через війну поїхали за кордон, Арсен Мірзоян разом з гітаристом Олександром Лозовським та гурт "Пан Карпо" приїхали до захисників, які боронять північні кордони на Житомирщині.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

У повідомленні йдеться, що музиканти наживо виконали українські народні хіти, аби підняти бойовий дух військовим.

© t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr

"Ми вдячні всім, хто підтримує та надихає Україну на перемогу!" – прокоментували захисники.

© t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr
© t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr

Зі свого боку, Огнєвіч поділилася, що прикордонники подарували їй квіти. Це неабияк зворушило виконавицю.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я не знаю, звідки хлопці завжди дістають ці квіти. Певно, у них є якийсь спеціальний садочок. Тому що позиції, бліндажі і там раптом квіти з'являються. Це дуже приємно", – прокоментувала зірка у своїх Instagram-stories.

Нагадаємо, Алан Бадоєв жорстко висловився про російських артистів, для яких раніше знімав кліпи. Режисер вважає їх безхребетними та брехливими боягузами.

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