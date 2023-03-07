Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зліт винищувачів МіГ у Росії: стало відомо, чому тричі за пів дня лунали сирени

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1836
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зліт винищувачів МіГ у Росії: стало відомо, чому тричі за пів дня лунали сирени

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Можливо, це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет Кинджал зберігається.

Стало відомо, чому у вівторок пів дня лунали сирени. Масштабну повітряну тривогу тричі вмикали 7 березня через зліт винищувачів МіГ-31К у Росії.

Таку причину повітряної тривоги назвав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

"Наразі тричі було зафіксовано зліт російського МіГ-31К із авіабази в Саваслейці Нижегородської області РФ. Долітають до напрямку Тамбова і вертаються назад. Можливо, це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" зберігається, тому вмикається тривога", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, росіяни планують задіяти авіацію в Україні під час наступу на найважливіших напрямках.

Авіація під час війни: запаси міцності окупантів та потенціал в України | Валерій Романенко

Авіація під час війни: запаси міцності окупантів та потенціал в України | Валерій Романенко

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1836
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація