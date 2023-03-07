Зліт винищувачів МіГ у Росії: стало відомо, чому тричі за пів дня лунали сирени

Можливо, це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет Кинджал зберігається.

Стало відомо, чому у вівторок пів дня лунали сирени. Масштабну повітряну тривогу тричі вмикали 7 березня через зліт винищувачів МіГ-31К у Росії.

Таку причину повітряної тривоги назвав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

"Наразі тричі було зафіксовано зліт російського МіГ-31К із авіабази в Саваслейці Нижегородської області РФ. Долітають до напрямку Тамбова і вертаються назад. Можливо, це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" зберігається, тому вмикається тривога", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, росіяни планують задіяти авіацію в Україні під час наступу на найважливіших напрямках.

Авіація під час війни: запаси міцності окупантів та потенціал в України | Валерій Романенко