"Злив зсередини": експерт про оприлюднення у Мережі фото літака Як-52 в ангарі

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відреагував на те, що у Мережі опублікували фото спортивно-тренувального літак Як-52, який перебував в ангарі. За словами експерта, сам факт такої публікації крутиться навколо військового та навколовоєнного середовища.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Третій рік повномасштабної війни, десятий рік гібридної війни, а навчитися публікувати фото не навчилися. Зайва хромосома заважає навчанню та розумінню всієї серйозності питання? Особливо для міста, куди системно прилітають 9М723 і 9М728, чому може перешкодити знищення розвідувальних БПЛА на випередження. Зберігати мовчання та таємницю у наш час – це шлях до виживання та перемоги. Про роботу Як-52 по розвідувальних БпЛА вузьке коло громадян знало задовго до того, як про це стали писати у відкритих джерелах всі кому не ліньки. Знали і мовчали, не вихваляючись фото з бойової роботи екіпажу літака і не тільки. Але кого хвилюють секрети одеситів, від яких залежить їхнє виживання?", - наголосив Коваленко.

Військово-політичний оглядач зауважив, що фото могло бути зроблене кимось із "внутрішніх", а потім, з рук в руки, по друзях-родичах, було передано тому, хто опублікував його у відкритих джерелах без урахування елементарних застережень".

"Тобто, як не крути, а сам факт такої публікації крутиться навколо військового та навколовоєнного середовища, що особливо добиває у питанні секретності та, здавалося б, базових навичок обізнаності таких людей, як робити такі публікації. Видалено, не видалено, а факт залишається фактом", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у квітні на Одещині Як-52 збив російський дрон-розвідник.

Читайте також провідні новини дня: