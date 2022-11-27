''Злив'' ФСБ: Росія готувалася напасти на ще одну країну, але обрала Україну

Анонімний інформатор ФСБ розкрив план Москви.
Росія, начебто, планувала напад за декілька місяців до повномасштабного вторгнення до України на іншу державу. Анонімне джерело ФСБ стверджує, що Кремль серйозно розглядав можливість нападу на Японію в серпні 2021 року.
Доступ до секретного повідомлення, нібито написаного людиною, яка співпрацює з ФСБ, отримали журналісти американського Newsweek.
Анонім відправив електронного листа, датованого 17 березня, Володимиру Осєчкіну, російському правозахиснику, який керує антикорупційним вебсайтом Gulagu.net і зараз перебуває у вигнанні у Франції. Джерело, яке назвалося "Вітер змін", навіть назвало точні позиції російських гелікоптерів, які, нібито, повинні були чекати сигналу для атаки на Японію.
Також, за його твердженням, пропагандистська машина мала налаштувати росіян проти Японії і переконати їх, що японці начебто "нацисти" та "фашисти".
Першим кроком до цієї мети стало розсекречення ФСБ у серпні 2021 року інформації про те, що під час Другої світової війни японські спецслужби мали катувати громадян СРСР. Спочатку, 8 серпня, російські ЗМІ досить скупо коментували цю новину: пропагандисти стверджували, що Японія від 1938 року готувалася до війни з СРСР, буцімто планувала напад, робила диверсії тощо.
Але від 16 серпня ЗМІ країни-терористки буквально вибухнули, обговорюючи розсекречені документи зовсім в іншому тоні: японці нібито проводили жахливі біологічні експерименти на радянських військовополонених і вкрай жорстоко поводилися з цивільними особами, чумних вошей використовували для тортур полонених. Тоді до кампанії із міжнародної пропаганди долучився навіть головний рупор брехні та фейків РФ - Russia Today.
"Після війни вони повинні були демілітаризуватися, але вони порушують ці правила, створюючи ризик для Росії", - писали журналісти РФ.
У повідомленні пропагандистського РБК, опублікованому 20 серпня 2021 року, з посиланням на розсекречені документи ФСБ, стверджується, що в концтаборі в районі Харбіна проводилися експерименти над ув'язненими, а під час Другої світової війни "японці випробовували бактеріологічну зброю і отруйні хімічні речовини на них".
Однак восени подібні записи почали вщухати. У повідомленні не пояснюється, чому Москва передумала і вирішила вторгнутися до України за кілька місяців.
"Впевненість у тому, що країни (Японія і РФ) увійдуть до стадії гострого протистояння і навіть війни, була високою. Тому, зрештою, обрали Україну для війни (сценарій особливо не змінився). І в обох випадках це просто безумство. Але загалом війна була неминуча для Росії через маніакальне бажання війни з боку керівництва… І зараз основна маса боєздатних підрозділів із цього напряму передислокована до України", – написав анонім.
В інтерв'ю Newsweek журналіст розвідувальної групи Bellingcat Крісто Грозєв заявив, що аналіз змісту і способу написання повідомлення "безсумнівно вказує на те, що його написала людина з середовища ФСБ".
У Newsweek повідомили, що звернулися до Міністерств закордонних справ Росії і Японії за коментарем. Але відповіді на момент публікації не було.
До слова, за Курильські острови між РФ та Японією точаться суперечки, які загострилися після широкомасштабного вторгнення РФ до України.
В Японії вважають, що Росія відібрала Курильські острови, приєднавши їх до Сахалінської області у Другій світовій війні. Уперше від 2003 року навесні цьогоріч Японія назвала їх незаконно окупованими Росією.
Верховна Рада України 7 жовтня офіційно визнала окупацію японських територій Росією.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну були спроби скористатися закритою телефонною лінією для зв’язку із російським президентом, але Кремль не відповідав на дзвінки. Подоляк висловив припущення, що в Москві тоді дійсно повірили, що у них - друга армія світу, яка за три дні зробить все, як їм потрібно. При чому, за його словами, частина політичної еліти Росії була шокована тим обсягом війни, яку запропонував світу Путін.
У вересні канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з диктатором Кремля Путіним і той не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Шольц каже, що закликав Путіна вивести війська з України та відновити переговори, а також наголосив на тому, що Москва має поважати суверенітет сусідньої країни. Але, зі слів канцлера, "фюрер" Путін не змінив своєї позиції щодо вторгнення.
Раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прямо сказав Путіну, що зараз "не час для війни", адже продовольство, добрива та паливна безпека входять до основних проблем сьогодення.
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