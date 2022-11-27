''Злив'' ФСБ: Росія готувалася напасти на ще одну країну, але обрала Україну

Росія, начебто, планувала напад за декілька місяців до повномасштабного вторгнення до України на іншу державу. А нонімне джерело ФСБ стверджує, що Кремль серйозно розглядав можливість нападу на Японію в серпні 2021 року.

Доступ до секретного повідомлення, нібито написаного людиною, яка співпрацює з ФСБ, отримали журналісти американського Newsweek .

Анонім відправив електронного листа, датованого 17 березня, Володимиру Осєчкіну, російському правозахиснику, який керує антикорупційним вебсайтом Gulagu.net і зараз перебуває у вигнанні у Франції. Джерело, яке назвалося "Вітер змін", навіть назвало точні позиції російських гелікоптерів, які, нібито, повинні були чекати сигналу для атаки на Японію.

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Також, за його твердженням, п ропагандистська машина мала налаштувати росіян проти Японії і переконати їх, що японці начебто "нацисти" та "фашисти".

Першим кроком до цієї мети стало розсекречення ФСБ у серпні 2021 року інформації про те, що під час Другої світової війни японські спецслужби мали катувати громадян СРСР. Спочатку, 8 серпня, російські ЗМІ досить скупо коментували цю новину: пропагандисти стверджували, що Японія від 1938 року готувалася до війни з СРСР, буцімто планувала напад, робила диверсії тощо.

Але від 16 серпня ЗМІ країни-терористки буквально вибухнули, обговорюючи розсекречені документи зовсім в іншому тоні: японці нібито проводили жахливі біологічні експерименти на радянських військовополонених і вкрай жорстоко поводилися з цивільними особами, чумних вошей використовували для тортур полонених. Тоді до кампанії із міжнародної пропаганди долучився навіть головний рупор брехні та фейків РФ - Russia Today.

"Після війни вони повинні були демілітаризуватися, але вони порушують ці правила, створюючи ризик для Росії", - писали журналісти РФ.

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У повідомленні пропагандистського РБК, опублікованому 20 серпня 2021 року, з посиланням на розсекречені документи ФСБ, стверджується, що в концтаборі в районі Харбіна проводилися експерименти над ув'язненими, а під час Другої світової війни "японці випробовували бактеріологічну зброю і отруйні хімічні речовини на них".

Однак восени подібні записи почали вщухати. У повідомленні не пояснюється, чому Москва передумала і вирішила вторгнутися до України за кілька місяців.

"Впевненість у тому, що країни (Японія і РФ) увійдуть до стадії гострого протистояння і навіть війни, була високою. Тому, зрештою, обрали Україну для війни (сценарій особливо не змінився). І в обох випадках це просто безумство. Але загалом війна була неминуча для Росії через маніакальне бажання війни з боку керівництва… І зараз основна маса боєздатних підрозділів із цього напряму передислокована до України", – написав анонім.

В інтерв'ю Newsweek журналіст розвідувальної групи Bellingcat Крісто Грозєв заявив, що аналіз змісту і способу написання повідомлення "безсумнівно вказує на те, що його написала людина з середовища ФСБ".

У Newsweek повідомили, що звернулися до Міністерств закордонних справ Росії і Японії за коментарем. Але відповіді на момент публікації не було.

До слова, за Курильські острови між РФ та Японією точаться суперечки, які загострилися після широкомасштабного вторгнення РФ до України.

В Японії вважають, що Росія відібрала Курильські острови, приєднавши їх до Сахалінської області у Другій світовій війні. Уперше від 2003 року навесні цьогоріч Японія назвала їх незаконно окупованими Росією.

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Верховна Рада України 7 жовтня офіційно визнала окупацію японських територій Росією.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну були спроби скористатися закритою телефонною лінією для зв’язку із російським президентом, але Кремль не відповідав на дзвінки. Подоляк висловив припущення, що в Москві тоді дійсно повірили, що у них - друга армія світу, яка за три дні зробить все, як їм потрібно. При чому, за його словами, частина політичної еліти Росії була шокована тим обсягом війни, яку запропонував світу Путін.

У вересні канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з диктатором Кремля Путіним і той не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Шольц каже, що закликав Путіна вивести війська з України та відновити переговори, а також наголосив на тому, що Москва має поважати суверенітет сусідньої країни. Але, зі слів канцлера, "фюрер" Путін не змінив своєї позиції щодо вторгнення.

Раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прямо сказав Путіну, що зараз "не час для війни", адже продовольство, добрива та паливна безпека входять до основних проблем сьогодення.

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