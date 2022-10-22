Злива з вогню: уздовж автошляху Бахмут-Лисичанськ точаться бої небаченої досі інтенсивності

Уздовж автошляху Бахмут-Лисичанськ точаться інтенсивні бої, потужність яких місцеві військові не пригадують, йдеться в ТСН.

Сотні артилерійських й танкових снарядів, мін, реактивних та авіаційних ракета там вибухають від ранку до ночі. На окремих ділянках переважно артилерійські дуелі, на інших - у бій вступає піхота.

Навіть, короткотривале перебування на поверхні, тут вимагає уважно слухати простір. ""Гради" били, били танки, бив міномет! Все сюди летіло. Це був, певно, найспекотніший день, за весь час ще стільки не лягало - ворог бив з усього, що в нього є", - каже військовослужбовець-мінометник ЗСУ Михайло.

Після масованої артпідготовки поблизу Бахмутського автошляху, окупанти влаштували потужний штурм. "Було, що майже пробився до нас, але ми відбили назад свої позиції, зайняли. І от зараз стоїмо, відбиваєм дальше", - розповідає під роботу ворожої САУ Михайло.

Ворожі артилерійські снаряди тут вибухають по кілька на хвилину. Далекобійні самохідні артустановки рашистів вишукують українську арту. Снаряди переорюють все, куди влучають. Сховатися якнайглибше - максимально ефективний спосіб уберегтися.

Бити ж “Z-хромосомних” допомагає Україні пів світу. "В мене от танк, наприклад є. Польськими снарядами стріляли. Ми, короче, стріляємо всім Євросоюзом. Є американські міни - кожна міна в тубусі. Радянські міни - кожна міна в салідолі. На перемогу працюють і ті, і ті", - показують бійці.

Хлопці працюють за принципом: кожна міна у ціль! Намагаються зайвий раз і не спалити позицію, і прикрити - у достатній кількості піхоту. "Якщо ворог йде в наступ, буває що і 100 мін виходить в день. Буває і 175-ть, найбільша кількість була 175 в нас", - розповідають військові.

Влучності, зізнаються мінометники, намагаються досягти мало не снайперської. Та трапляється на ділянці, що навіть снайперських 82-во міліметрових мінометних пострілів буває замало. За таких обставин, до справи долучаються українська важка артилерія та авіація.

На Бахмутському напрямку, зізнаються наші воїни, нині дуже складна ситуація, та вони тримають фронт і зупинятися на самій обороні твердять, точно не збираються.

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