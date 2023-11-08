"Зливала" ворогу артпозиції ЗСУ під Бахмутом: СБУ спіймала інформаторку окупантів (фото)

Контррозвідка СБУ викрила інформаторку російських спецслужб поблизу передової на Донеччині. Зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, залучених до контрнаступальних операцій у районі Бахмута.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, російська інформаторка проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання, а саме районі Костянтинівки на Донеччині. Жінка виходила на місцевість та стежила за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також під виглядом побутових розмов випитувала необхідну їй інформацію у знайомих.

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Отримані дані зловмисниця "зливала" до чотирьох Телеграм-каналів, створених спецслужбами РФ для відстеження локацій Сил оборони України.

Насамперед, інформаторка ворога намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, зокрема артсистем HIMARS. Зловмисницю також цікавили напрямки польотів української бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки.

СБУ затримала інформаторку російських окупантів / Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала інформаторку російських окупантів / Фото: Служба безпеки України

Працівники СБУ задокументували злочинні дії жительки Донеччини та затримали її за місцем проживання. У зловмисниці вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для передавання розвідвідданих ворогу.

Слідство з’ясувало, жінка підписалась на ворожі Інтернет-ресурси ще на початку 2023 року та згодом почала публікувати там свої дописи з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

Слідчі повідомили затриманій про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі зловмисниця перебуває під вартою і їй загрожує до восьми років ув’язнення. Триває розслідування.

До слова, 7 листопада СБУ провела контррозвідувальні заходи у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті.

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