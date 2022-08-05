"Зливав" інформацію окупантам та намагався вбити копа: СБУ затримала колишнього заступника голови української розвідки

В Україні правоохоронці затримали колишнього заступника голови української розвідки. Чоловік підозрюється у державній зраді і посяганні на життя людини.

Служба безпеки затримала за підозрою у держзраді колишнього заступника голови української розвідки. Генерал-майор підозрюється у державній зраді, у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, колишній посадовець передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі. Він також передавав окупантам дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських сил.

“Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення рф. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова. Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України”, — розповіли в персслужбі СБУ.

Як повідомили ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, ексрозвідник за допомогою декількох пострілів в бік оперативників намагався уникнути затримання. Чи поранив когось - цього правоохоронці поки не розголошують.

А зі спецслужбами РФ чоловік почав працювати через свої проросійські погляди, які у нього сформувалися за радянських часів, коли він навчався у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

“Багато років ворог працював над тим, аби наситити своїми агентами різні органи влади і силові структури України. Тож наше завдання - виявляти таких зрадників і руйнувати ці агентурні мережі. І останні резонансні затримання свідчать про те, що СБУ здатна ефективно протидіяти спецслужбам рф. Цей напрям роботи буде лише посилюватись, адже від його результатів багато в чому залежить і перемога України”, – зазначив в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Хмельницькому почнуть судити місцевого мешканця, який зламав двері в туалеті ТРЦ та зґвалтував дитину.

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