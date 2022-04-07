Зливав позиції ЗСУ: у Полтавській області затримали експравоохоронця за допомогу окупантам

Під час обшуку чоловік викинув через вікно один із телефонів.

На Полтавщині затримали 43-річного колишнього міліціонера за допомогу окупантам - колаборант сам запропонував ворогу зливати позиції ЗСУ. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це інформує Нацполіція.

Відомо, що 43-річний зловмисник раніше проходив службу у різних підрозділах полтавської міліції, зокрема і у внутрішній безпеці. Згодом фігурант перейшов на іншу сторону закону і був судимий за крадіжку з проникненням, вимагання та шахрайство.

Далі прибічник одного з колишніх нардепів опозиційної партії почав активно підтримувати російську пропаганду. А після повномасштабного вторгнення ворога в Україну колаборант запропонував окупантам свої послуги "із зливу позицій ЗСУ".

Правоохоронці провели санкціонований обшук у фігуранта. Під час заходів вилучено гранату Ф-1, запал до неї, сигнальну ракету та два мобільні телефони, один з яких чоловік викинув через вікно на початку слідчих дій.

У мобільному телефоні зловмисника виявлено смс-повідомлення, в яких за грошову винагороду він обіцяє загарбникам скинути інформацію щодо місць розташування Збройних сил України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Слідчі поліції готують чоловікові оголошення про підозру.

Наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку до обрання запобіжного заходу. Йому може загрожувати позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічно.

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