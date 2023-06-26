"Зливав" РФ дані про оборону Південноукраїнської АЕС – на Миколаївщині затримали зрадника (фото)

Від початку року СБУ зірвала вже дві спроби російських спецслужб розвідати інформацію про оборону Південноукраїнської АЕС.

У Миколаївській області СБУ затримала інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що "полював" за цим стратегічним об’єктом 2023 року. Зрадником виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ.

Зрадник "зливав" РФ дані про оборону Південноукраїнської АЕС.

Зрадник "зливав" РФ дані про оборону Південноукраїнської АЕС.

Зрадник "зливав" РФ дані про оборону Південноукраїнської АЕС.

Закриті відомості потрібні були росіянам для підготовки прицільних ракетних ударів по АЕС.

"Російські "куратори" платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Терористи розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків атомної електростанції.

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