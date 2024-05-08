"Зливав" ворогу дані про Луцький аеродром: як суд покарав чергового зрадника

В СБУ не називають імені засудженого, однак із контексту зрозуміло, що йдеться про місцевого жителя Іллю Сметаніна.

Суд покарав зрадника, який "зливав" російським спецслужбам дані про Луцький військовий аеродром. Так, зловмисника засуджено до 12 років ув’язнення.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Волинській області.

Суд першої інстанції визнав жителя Луцька-колишнього військового винним у пособництві у державній зраді і ухвалив вирок для нього у вигляді 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, чоловік "зливав" росіянам інформацію про Луцький військовий аеродром. Для збирання таких даних ексвійськовий намагався поновити контакти з колишніми та чинними військовослужбовцями аеродрому.

Зловмисник вивідував інформацію про кількість та типи літаків, боєприпаси та озброєння, розміщення укриттів та розташування інженерних будівель на аеродромі.

Усі зібрані дані чоловік передавав російському агенту – ексльотчику, завербованому ворожими спецслужбами. Цього агента контррозвідники затримали ще у березні 2020 року на кордоні під час спроби втекти. Згодом він був засуджений за держзраду до 14 років ув’язнення.

У квітні 2024 року Луцький міськрайонний суд виніс вирок і поплічнику державного зрадника.

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Що відомо про атаки на Луцький аеродром та Іллю Сметаніна

Нагадаємо, росіяни двічі атакували Луцький аеродром: 24 лютого та 11 березня 2022 року. Ворожі ракети вбили чотирьох військових, поранили шістьох людей. Аеродром був повністю знищений.

За повідомленням місцевих ЗМІ з посиланням на СБУ, зрадником, який "зливав" ворогу данні про Луцький аеродром, виявився відомий у місті Ілля Сметанін. Він є відвертим симпатиком Радянського Союзу та адептом руского міра. Він міг займатися шпигунством ще від 2010 року, маскуючи свою діяльність під "авіалюбительство". Вже після затримання Сметанін зізнався, що з російським офіцером-працівником ФСБ, якому регулярно і тривало зливав дані про аеродром, зустрічався особисто в Москві 2017 року.

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