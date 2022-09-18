"Зло лікується тільки знищенням": Єрмак розповів, що потрібно Україні задля перемоги над РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що саме необхідно Україні, аби здобути перемогу у війни над Росією.
Зокрема, Єрмак наголосив на тому, що питання з країною-агресоркою потрібно вирішувати лише силою, адже домовлятися з ними, на думку Єрмака, не найліпша ідея.
Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
"Вирішити російське питання можливо лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно", - сказав Єрмак.
Окрім того, для перемоги Україні необхідні:
- санкції проти Росії;
- військова перевага;
- визнання Росії державою-спонсором тероризму;
- далекобійні боєприпаси для РСЗВ ЗСУ;
- паритет у озброєнні та симетрична відповідь.
"Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - додав Єрмак.
Раніше розповідалося про те, що Єрмак разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним провели перемовини з радником президента США Джо Байдена та генералом.
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