"Зло лікується тільки знищенням": Єрмак розповів, що потрібно Україні задля перемоги над РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що саме необхідно Україні, аби здобути перемогу у війни над Росією.

Зокрема, Єрмак наголосив на тому, що питання з країною-агресоркою потрібно вирішувати лише силою, адже домовлятися з ними, на думку Єрмака, не найліпша ідея.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

"Вирішити російське питання можливо лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно", - сказав Єрмак.

Окрім того, для перемоги Україні необхідні:

санкції проти Росії;

військова перевага;

визнання Росії державою-спонсором тероризму;

далекобійні боєприпаси для РСЗВ ЗСУ;

паритет у озброєнні та симетрична відповідь.

"Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - додав Єрмак.

Раніше розповідалося про те, що Єрмак разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним провели перемовини з радником президента США Джо Байдена та генералом.

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