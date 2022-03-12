Злочин проти демократії: Зеленський відреагував на захоплення окупантами мера Мелітополя

Президент порівняв цей вчинок російських загарбників до дій терористів ІДІЛ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що захоплення міського голови Мелітополя Івана Федорова російськими окупантами, яке сталося у п'ятницю 11 березня, є злочином не тільки проти конкретної особи чи громади міста, але й замахом на демократію.

Про це він заявив у зверненні проти ночі 12 березня.

“Вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної місцевої української влади. Для будь-якої демократичної держави у світі зрозуміло — законно обраний мер міста це справжній представник народу”, - заявив президент.

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Такі дії окупантів Зеленський назвав ознакою слабкості, які не знайшли в українських містах колаборантів та не отримали тієї підтримки, на яку сподівалися.

Зеленський пообіцяв надати широкого розголосу цьому злочину, скоєному проти представника законно обраної місцевої влади, назвавши його злочином не тільки проти конкретної людини чи посадової особи, але й злочином проти демократії як такої.

“Я запевняю: про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ”, - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що жодне місто, в яке тимчасово вдалося ввійти російським окупантам - ні Мелітополь, ні Бердянськ, ні Херсон - не підкорилися. " І це не змінити тиском на мерів чи викраденням мерів", - зазначив він.

За словами президента, Україна буде вимагати негайного звільнення мера Мелітополя та гарантій повної безпеки для усіх голів громад. Це питання також буде поставлене перед міжнародними посередниками, які спілкуються з Москвою.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував відео, яке підтверджує викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова.

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