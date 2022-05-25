Злочин проти людства: експерт пояснив процес створення і принцип дії бочкових бомб

Цей так званий боєприпас можна наповнити будь-яким хімічним реагентом.

До РФ перекинули експертів, які спеціалізуються на нищівній зброї, яка зруйнувала більшу частину Сирії під час війни. Європейські офіційні особи вважають, що фахівців із Сирії відправили до Росії, щоб потенційно допомогти підготуватися до аналогічної операції із застосуванням бочкових бомб в Україні.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко в ефірі марафону “FreeДОМ” пояснив, як створюються та застосовуються бочкові бомби - боєприпаси радянських часів.

"Саме РФ і навіть, спеціалісти радянських часів стояли біля витоків створення цих бочкових бомб. Насправді це боєприпас є достатньо ненадійним, не має якоїсь технічної переваги. Корпус можна використовувати з будь-чого: баку, труби, газового балону. Наповнити його вибуховою чи хімічною речовиною та запускати його з авіації чи з якоїсь установки саморобного типу. Загроза полягає в тому, що не будучи серійним боєприпасом, він може детанувати за будь-яких умов. Загроза також полягає і в тому, що його можна наповнити будь-яким хімічним реагентом, що не підпадає під будь-яку конвенцію", - сказав Коваленко.

Він додав, що застосування таких боєприпасів - це злочин проти людства та порушення низки принципів та конвенцій.

Нагадаємо, експерт В алерій Пекар заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ до України окупанти почали війну на виснаження. Попри варварську війну, яку веде Росія на чолі з диктатором Путіним, міжнародні санкції не дадуть шансу Москві перемогти Україну.

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