Злочинці та бойовий резерв: в Росії триває прихована мобілізація

Щоб приховати, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу.

З 1 квітня по всій території Росії розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" - "Боевой армейский резерв страны". Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу.

Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ці резервісти в подальшому направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України.

Одночасно за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" у Чеченській республіці, вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями: грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків. Засудженим, які отримали строки за політичними статтями, подібні угоди не пропонуються.

Тим, хто погодився, обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким "мобілізованим" не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

"БАРС" – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення, навіть перебуваючи у резерві, зі збереженням місця роботи та середнього заробітку.

Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори - до 1 місяця, де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців, залежно від звання та посади. Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС" складає близько 100 тисяч.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму відбувається мобілізація для участі у війні. Чоловіки призовного віку намагаються виїхати з півострова через РФ.

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