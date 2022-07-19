Злочини Кремля: чи є можливість покарати вище керівництво Росії, та що загрожує посадовцям

Близько 22 тисяч воєнних злочинів, скоєних рашистами в Україні зареєстрували в Офісі генерального прокурора. 6 вироків у справах - уже винесли наші суди.

Фуражку російського військового Костянтин Кястутисович привіз із Ворзеля, на ній ім’я капітана РФ Тамазанов К.Н. Для чоловіка - це не просто трофей, а доказ участі конкретного росіянина в повномасштабній війні проти України, йдеться в ТСН.

Серед подібних знайдених речей на Київщині - листи від подруг та дружин загарбників. З прізвищами і номерами полків, де служать окупанти. «Ти б знав, як тут усі пишаються вами! Всі малюють і клеять наклейки на машини з літерою «Z». Діти на вулиці у війну грають, кричачи: "а я сильний, як мій тато", - йдеться в одному із листів.

Є і їхні світлини - їх знайшли в мобільних телефонах, які покинули кадирівці. Є фото зроблене під час окупації Гостомеля. На знімку - українська дівчина, яку ґвалтували, а потім убили. Усіх нелюдів, каже Костянтин, вдалося, ідентифікувати - зокрема, завдяки соцмережам.

Костянтин збирав і свідчення очевидців, просто під час евакуації. Загалом з окупованої Київщини він вивіз понад дві сотні людей. Вони і розповіли про факти знущання та розправи. Колір очей, волосся, будь-які особливі прикмети рашистів - усе мало значення для подальшого розпізнавання катів.

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Сам він ідентифікував сімнадцятьох військових з Бурятії, Краснодара і Пскова. Обличчя загарбників запам’ятовував, проїжджаючи через блокпост неподалік Ворзеля. Загалом у Костянтина вже є досьє на сто п’ятдесят сімох окупантів. «Там є як контрактники, так і рядові, як і я їх називаю - найманці», - каже чоловік.

Злочини допомагає фіксувати і товариш Костянтина - Євген Долгов. Переважно ті, що стосуються руйнування осель жителів Київщини. За офіційними підрахунками, рашисти повністю знищили майже 5 тисяч приватних будинків та понад півтори сотні багатоповерхівок. «Їх треба знайти потім, що є документи, хто сюди йшов, яка частина, хто куди йде, що робить. Ті, хто сюди стріляв, були навколо Ворзеля та Бучанського вогню. Інших тут не було, вони звідси не виїжджали», - каже Євген.

Звірства, вчинені окупантами, правоохоронці розслідують з початку повномасштабного нападу. В Офісі генерального прокурора уже офіційно зареєстрували близько 22 тисяч воєнних злочинів - зокрема, проти мирних мешканців та цивільної інфраструктури. Оголосили про підозру понад ста особам. Серед них - є громадяни Росії і так званих «Л/ДНР», захоплені під час боїв. «З них 15 осіб - це ті люди, які тут в Україні перебувають. Щодо 10 осіб обвинувальні акти були направлені до суду і вже маємо 6 вироків», - каже начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

Першим вирок - довічне ув’язнення - отримав Вадим Шишемарін за убивство цивільного на Сумщині. «Крім того, ми маємо двох навідників, які з системи «Град» долучилися до стрільбит по цивільним об’єктам. Вони отримали по 11 років і 6 місяців», - додає Бєлоусов.

Усі вони свої вироки оскаржують, якщо не вдастся це зробити - покарання відбуватимуть в Україні. Але Женевська конвенція передбачає й інші варіанти. Наприклад, процедуру обміну.

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Утім, за деякі злочини покарати вкрай важко. Наприклад, за примусову вагітність, каже юристка Катерина Рашевська. Це коли після зґвалтування жінку утримують, і вона не має змоги позбутися небажаної дитини. «У нас існують відомості про те, що близько 20 жінок утримувалися у Бучі, де вони були регулярно зґвалтовані і от це утримання уже свідчить на користь примусової вагітності. У нас є інформація від організації неурядової з Польщі, які говорять, що близько 124 жінок звернулися до них із небажаною примусовою вагітністю», - каже юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

Що ж до вищого військового та політичного керівництва, кремлівських пропагандистів - справи нашими слідчими органами заведені і проти таких посадовців. Понад шестисот осіб, підозрюють у злочинах агресії, які стосуються безпосередньо планування, підготовки, розв’язання та ведення агресивної війни. Вироки суди можуть виносити цим людям заочно. «Правосуддя уміє чекати, ми наразі шукаємо їх активи закордоном разом із міжнародними партнерами, накладаємо арешт на ці активи», - твердить прокурор.

Утім, є три особи, до яких українське законодавство поки дотягнутися взагалі не може, бо вони мають імунітет. Мова - про президента Росії Володимира Путіна, прем’єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Тож усі сподівання на Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Він може покарати за воєнні злочини, злочини проти людяності та навіть геноцид. «Тут і позбавлення волі - навіть довічне, яке, втім, буде переглянуте через 25 років. Також цій особі можуть винести штраф для виплати, що стосується компенсації жертвам злочинів», - розповідає Катерина Рашевська.

Однак, злочини агресії цей орган правосуддя у справі конкретних високопосадовців розглядати не може: Україна не є державою-його членом і не ратифікувала Римський статут. Тож ми чекаємо на створення міжнародного трибуналу. Щось на зразок Нюрнберзького - для колишніх очільників нацистської Німеччини. Аби жоден рашист, який вчиняв звірства, незалежно від статусу та місця перебування, не залишився безкарним.

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