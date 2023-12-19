"Злочинна маніпуляція": "Мадяр" розкритикував статтю NYT про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", обурено прокоментував статтю The New York Times, в якій операцію Сил оборони на лівому березі Дніпра Херсонщини описують як "самогубство" і "марнотратство".

Про це "Мадяр" заявив у Telegram.

Військовий звинуватив авторитетне західне видання в злочинному маніпулюванні в гонитві за "сенсацією" та гонорарами.

"Обурений статтею потужного ньюйзмейкера, який читає весь світ, The New York Times, який 16 грудня оприлюднив на своїх шпальтах матеріал з оціночними судженнями та висновками щодо доцільності та успішності ведення бойових дій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки", – заявив "Мадяр" у своєму відеозверненні.

Він зауважив, що це видання має величезний вплив на настрої жителів країн Заходу.

"Мадяр" звернувся до журналістів NYT: "Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай і суб’єктивної, але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, не замовну, але не всеоцінюючу в гонитві за сенсацією і, вибачаюсь, за гонорарами. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого, нормально. Нормально для фільму Netflix. Знімати їх для узагальнюючого ви*еру стосовно позицій – це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів".

Рядові військові необ'єктивно висвітлюють загальну картину подій

На думку військового, коментарі окремих військових, які використали у статті, не дають узагальненої об’єктивної картини подій.

"Це все рівно що звертатися до родичів щойно загиблого в ДТП на автостраді водія – звинуваченнями до будівельників тої автостради, що вона передбачає рух по ній на швидкості 130 км на відміну від дороги звичайного використання, де швидкість обмежена 80 кілометрами. І звалювати загибель того водія на створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнюючі висновки на весь світ", – пояснив "Мадяр".

Вибірковість суджень

Військовий здивувався, чому NYT не прокоментувало:

небачені втрати 104-ї дивізії ВДВ РФ на цьому ж напрямку;

"декласовану 810-ю бригаду морпіхів РФ, яка зросила тут своєю кров'ю сотні гектарів землі";

"дивний факт ліквідації генерала Завадського, колишнього комдива Кантемирівської дивізії, який нібито "підірвався на ворожій мін".

"Мадяр" звернувся до українців:

"Кількість "дружніх" кроків, які зараз спливають один за одним, катастрофічно зросла. Угорщина блокує допомогу. Австрія блокує санкції. У Польщі блокує кордони. Американське суспільство хитає напередодні виборів. Навчіться не вестися на ті західні провокативні повідомлення, якими вони присипляють своє суспільство і абстрагуються від проблеми на кордоні НАТО".

Також він звернувся і до світової спільноти: "У ваших теплих різдвяних оселях цього року не станеться нічого екстраординарного. Прошу вас пам'ятати, що проблема, яку створив наш агресивний сусід, докотиться відголосками до вас – тих, хто називає себе цивілізованим світом".

Нагадаємо, 16 грудня в The New York Times вийшла стаття з коментарями військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і самогубний.

Також у NYT китично висловилися про жорсткі методи мобілізації в Україні, назвавши війну з Росією "війною для бідних".

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