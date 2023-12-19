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"Злочинна маніпуляція": "Мадяр" розкритикував статтю NYT про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1092
Час на прочитання
3 хв
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"Злочинна маніпуляція": "Мадяр" розкритикував статтю NYT про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Мадяр / Скриншот з відео

"Мадяр" наголосив, що коментарі окремих військових не дають узагальненої об'єктивної картини подій.

Український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", обурено прокоментував статтю The New York Times, в якій операцію Сил оборони на лівому березі Дніпра Херсонщини описують як "самогубство" і "марнотратство".

Про це "Мадяр" заявив у Telegram.

Військовий звинуватив авторитетне західне видання в злочинному маніпулюванні в гонитві за "сенсацією" та гонорарами.

"Обурений статтею потужного ньюйзмейкера, який читає весь світ, The New York Times, який 16 грудня оприлюднив на своїх шпальтах матеріал з оціночними судженнями та висновками щодо доцільності та успішності ведення бойових дій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки", – заявив "Мадяр" у своєму відеозверненні.

Він зауважив, що це видання має величезний вплив на настрої жителів країн Заходу.

"Мадяр" звернувся до журналістів NYT: "Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай і суб’єктивної, але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, не замовну, але не всеоцінюючу в гонитві за сенсацією і, вибачаюсь, за гонорарами. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого, нормально. Нормально для фільму Netflix. Знімати їх для узагальнюючого ви*еру стосовно позицій – це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів".

Рядові військові необ'єктивно висвітлюють загальну картину подій

На думку військового, коментарі окремих військових, які використали у статті, не дають узагальненої об’єктивної картини подій.

"Це все рівно що звертатися до родичів щойно загиблого в ДТП на автостраді водія – звинуваченнями до будівельників тої автостради, що вона передбачає рух по ній на швидкості 130 км на відміну від дороги звичайного використання, де швидкість обмежена 80 кілометрами. І звалювати загибель того водія на створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнюючі висновки на весь світ", – пояснив "Мадяр".

Вибірковість суджень

Військовий здивувався, чому NYT не прокоментувало:

  • небачені втрати 104-ї дивізії ВДВ РФ на цьому ж напрямку;
  • "декласовану 810-ю бригаду морпіхів РФ, яка зросила тут своєю кров'ю сотні гектарів землі";
  • "дивний факт ліквідації генерала Завадського, колишнього комдива Кантемирівської дивізії, який нібито "підірвався на ворожій мін".

"Мадяр" звернувся до українців:

"Кількість "дружніх" кроків, які зараз спливають один за одним, катастрофічно зросла. Угорщина блокує допомогу. Австрія блокує санкції. У Польщі блокує кордони. Американське суспільство хитає напередодні виборів. Навчіться не вестися на ті західні провокативні повідомлення, якими вони присипляють своє суспільство і абстрагуються від проблеми на кордоні НАТО".

Також він звернувся і до світової спільноти: "У ваших теплих різдвяних оселях цього року не станеться нічого екстраординарного. Прошу вас пам'ятати, що проблема, яку створив наш агресивний сусід, докотиться відголосками до вас – тих, хто називає себе цивілізованим світом".

Нагадаємо, 16 грудня в The New York Times вийшла стаття з коментарями військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і самогубний.

Також у NYT китично висловилися про жорсткі методи мобілізації в Україні, назвавши війну з Росією "війною для бідних".

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Дата публікації
Перегляди
1092
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