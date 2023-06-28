"Злочинна сутність": Маляр заявила про цілі склади награбованого ворогом на Херсонщині

Російські війська облаштували в окупованій Голій Пристані на Херсонщині склади зберігання награбованого майна і планують продавати його на території країни-агресорки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху", – зазначила посадовиця у своїй заяві.

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За даними Маляр, російські загарбники облаштували у конфіскованих будівлях у Голій Пристані склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини. У подальшому намародерене окупанти планують реалізовувати на території Росії.

Нагадаємо, російські загарбники ще наприкінці травня почали евакуацію в окупованих Скадовську та Залізному Порту на Херсонщині в передчутті українського контрнаступу. Там поновилося мародерство з боку ворога: награбоване вантажівками вивозять у бік Криму.

У Центрі нацспротиву інформували, що перед підривом Каховської ГЕС окупанти активізували мародерство на Херсонщині та вивозили награбоване в напрямку Криму.

Ситуація на південному фронті

Однак ворогу дедалі складніше стає втримувати захоплений лівий берег Дніпра на Херсонщині. У воєнних Телеграм-каналах росіяни скаржаться, що українські війська потужним вогнем з артилерії змушують їх відступати від Антонівського мосту та облаштованих позицій.

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, станом на 28 червня українські війська на лівому березі Херсонщини ведуть успішну контрбатарейну боротьбу.

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