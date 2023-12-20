"Зловили як злодія і повезли на полігон": на Львівщині мобілізували обмежено придатного чоловіка – що відомо

На Львівщині представники Червоноградського РТЦК та СП мобілізували обмежено придатного чоловіка, який ніколи не був на військовому обліку.

Про це у Facebook розповіла його сестра Галина Чоп.

За словами жінки, представники РТЦК та СП перехопили її брата вранці 19 грудня. Попри те, що він мав при собі документи, що є обмежено придатним і ніколи не був на військовому обліку.

"В нього забрали телефон, документи і цілий день катали по комісіям під конвоєм, не даючи навіть змоги зателефонувати родичам і надати лікарям свій діагноз про перенесену важку травму в дитинстві, на підставі чого його було звільнено від проходження військової служби", - розповіла подробиці Галина.

За словами жінки, її брат ніколи не ховався, не виїжджав за кордон, хоча мав на те право.

"Його зловили як злодія. Він живе за місцем прописки і ніколи до цього не отримував повістки. У лютому 2022 сам замельдувався до військкомату, але тоді йому сказали, що такі вояки їм не потрібні. Сьогодні його одного кілька військових катали між Червоноградом і Сокалем, лікарі визнали його здоровим, навіть не подивившись на виписки з історії хвороби, і без права заїхати додому одного в машині ввечері повезли на полігон до Рівного.

Я розумію, в країні війна і моя родина від неї не ховалась, всіляко підтримуючи військових. Але чому мого брата везуть до війська, як злодія? Хто має за це відповідати? Як людина, яка ще зранку була обмежено придатна, стала абсолютно здоровою під вечір? Чи це хороша мотивація для людей вступати до збройних сили? Мамі навіть не дали можливості з ним поговорити", - підсумувала Галина Чоп.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації через "направлення до психлікарні" – чи покарали його.

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