"Зменшують темпи та масштаби дій": Арестович припустив, що в армії РФ стався надлом на одному з напрямків фронту

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові не змогли покращити тактичне становище на межі Донецької та Луганської областей.
Він припустив, що завдяки вдалому контрнаступу ЗСУ в угрупованні військ РФ, імовірно, стався надлом на Бахмутському напрямку, внаслідок чого українським захисникам вдалося відновили контроль над Комишувахою.
Про це Арестович повідомив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 28 травня.
"Наші контратакували та відбили Комишуваху. Будемо дивитися, але я б сказав з обережним оптимізмом, що є ознаки надлому російського угруповання на цьому напрямку. Вони зменшують темпи та масштаби дій", – заявив Арестович.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Арестович заявив, що в Сумській області немає загрози наступу. Він пояснив, що сьогоднішні удари російської авіації та артилерії по прикордонних населених пунктах Сумської області не перейдуть у наземний наступ.
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