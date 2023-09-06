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ЗМІ дізналися подробиці, як і де вперше міг бути знищений танк Challenger 2 в Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗМІ дізналися подробиці, як і де вперше міг бути знищений танк Challenger 2 в Україні

Британський танк Challenger 2 / Фото: скриншот з відео

Екіпажу вдалося евакуюватися із танка, запевняють західні ЗМІ.

Британський танк Challenger 2, ймовірно, знищений в Україні, був пошкоджений міною, перш ніж його уразив російський дрон.

Про це повідомляє західне джерело в обороні, пише Skу News.

Анонімне джерело розповіло, що в бойовий танк спочатку влучила міна, яка знерухомила його та спричинила пожежу в задньому паливному баку. Екіпажу вдалося евакуюватися із танка. Після того у нього, коли він перебував у вілкритому просторі без прикриття, вразив російський дрон "Ланцет".

Відео пошкодженого танка поширилося в Мережі. На відео видно броньовану коробку тепловізора зверху гармати, яку встановлюють на цих танках. За інформацією західних ЗМІ, кадри танку, який палав, зняли поблизу лінії фронту в Запорізькій області. 

Додамо, що наразі Україна не прокоментувала відповідну інформацію.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили про підбиття британського танка Challenger 2.

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Дата публікації
Перегляди
597
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