ЗМІ: на Харківщині РФ відновила штурм біля Глибокого – очікується нарощення вогню

Окупаційні війська Росії у суботу вранці, 11 травня, відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке у Харківській області.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело у військових колах.

"Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке", - йдеться у повідомленні.

Село Глибоке на Харківщині – мапа

Джерело також додало, що на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

Нагадаємо, експерт оцінив, скільки російський військ наступають на Харківщині.

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