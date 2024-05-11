Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗМІ: на Харківщині РФ відновила штурм біля Глибокого – очікується нарощення вогню

ЗМІ: на Харківщині РФ відновила штурм біля Глибокого – очікується нарощення вогню

Село Глибоке на Харківщині – мапа

Окупанти продовжують спроби нового наступу на Харківську область.

Окупаційні війська Росії у суботу вранці, 11 травня, відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке у Харківській області.  

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело у військових колах.

"Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке", - йдеться у повідомленні.

Село Глибоке на Харківщині – мапа / ©
Село Глибоке на Харківщині – мапа

Джерело також додало, що на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

Нагадаємо, експерт оцінив, скільки російський військ наступають на Харківщині.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація