ЗМІ назвали особи окупантів-вбивць 9 людей у Волновасі: приїхали вбивати українців за гроші

Обидва окупанти мали проблеми з боргами, вони не змогли погасити кредити, тому пішли на війну вбивати українців.

Стали відомі особи двох російських окупантів, яких затримали за підозрою у розстрілі родини Капканець у захопленій Волновасі.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

За інформацією джерела пабліка, російських контрактників, яких підозрюють у вбивстві 9 людей, зокрема двох дітей, звати Антон Сопов і Станіслав Рау. Першому з них виповнився 21 рік. А 28-річний Рау народився в Алтайському краї, а потім переїхав до Петропавловська-Камчатського.

Обидва окупанти мали проблеми з боргами, вони не змогли погасити кредити, тому пішли на війну вбивати українців. Крім того, у Сопова та Рау батьки були в розшуку за різні злочини.

За даними джерел каналу, одного з убивць затримали поряд із місцем убивства – він проживав неподалік котеджу, в якому знайшли розстріляну родину Капканець. Іншого виявили трохи згодом.

Вбивці родини Капканець запевнили, що хотіли вбити лише чоловіків – Едуарда та його сина Олександра, які нібито їх образили. Окупанти стверджують, що жінок і дітей вони вбили "випадково", оскільки в темряві не змогли розпізнати жертв. Імовірно, стрілянина велася зі спеціальних штурмових автоматів "Вал".

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Ймовірні вбивці 9 людей в окупованій Волновасі

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що в одному з приватних будинків в окупованій Волновасі виявлено тіла дев'яти осіб із вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Розстріляна родина у Волновасі / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Пізніше стало відомо, що вбивство скоїв російський військовий. Місцеві колаборанти та росіяни залякували сусідів, щоб "зам'яти" злочин.

Також у Мережі була інформація, що сім'ю з 9 осіб розстріляв нібито "кадировець", бо не хотіли віддавати будинок