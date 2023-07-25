ЗМІ опублікували переписку нардепа від ОПЗЖ з агентами ФСБ: зустрічі в Криму і таємні домовленості

Скандальний народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександр Пономарьов активно співпрацював з ФСБ. Український нардеп першим вийшов на зв'язок з російськими агентами та зустрічався з ними в окупованому Криму.

Про це пишуть "Схеми".

Пономарьов під час повномасштабної війни Росії проти України вийшов на агентів ФСБ, щоб запропонувати окупантам співпрацю.

ЗМІ опублікували переписку народного обранця з російськими агентами на позивні "Богун" та "Лис". Він протягом весни-літа 2022 року домовлявся з ними про зустрічі в окупованих Криму та Бердянську. Підозрюваний у державній зраді таким чином намагався налагодити діяльність своїх підприємств в окупації.

Прикметно, що Пономарьов сам написав агенту ФСБ "Богуну". 10 червня 2022 року вони домовлялись про зустріч в Сімферополі. Агент ФСБ називав нардепа "батя" та розповідав про особисті проблеми, зокрема - хворобу тещі.

Переписка українського нардепа з агентом ФСБ. / Фото: Telegram / Схеми

Також Пономарьов спілкувався із підлеглим "Богуна" - "Лисом". Йому він відправляв документ щодо "інтеграції підприємств холдингу Пономарьова в економіку Криму".

Переписка нардепа Пономарьова з агентом ФСБ / Фото: Telegram / Схеми

Раніше Олександр Пономарьов визнав, що спілкувався з агентами ФСБ, які нібито "намагались схилити його до співпраці, але він відмовився".

Справа Пономарьова: шо відомо

Народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він під час війни Росії проти України перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно погодився на співпрацю з агресором.

Український нардеп перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їхнє передавання російським окупаційним військам.

25 липня Печерський районний суд міста Києва відправив нардепа під варту без можливості внесення застави.

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