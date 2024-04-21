ЗМІ опублікували список російських генералів, які народилися в Україні і знищують свою землю

В армії окупантів є чимало генералів, які родом з України, а зараз за їхніми наказами знищують їхні рідні міста.

Серед російських генералів, які воюють проти України і віддають злочинні накази, є чимало етнічних українців і вихідців з наших земель, які зрадили свій народ.

Про це йдеться у розслідуанні проєкту "Слідство. Інфо".

Олег Маковецький

Зокрема, під час допиту один із полонених російських пілотів полковник Максим Криштопа, літак якого збили над Харковом 6 березня 2022 року, розповів, що координати для бомбардування українських міст давав безпосередньо генерал Олег Маковецький.

Олег Маковецький є командувачем 6-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу РФ. Сам Маковецький – родом із Чугуєва Харківської області, який обстрілювали його підлеглі.

"Він керує російською авіацією: МІГами, Су-34, Ту-95 та іншими, які обстрілюють українські міста, в тому числі його рідний Чугуїв", - йдеться у розслідуванні.

Олег Маковецький / Фото: Фото з соціальних мереж

Володимир Машевський

54-річний генерал-лейтенант Володимир Машевський народився у Димері Київської області. Димер на початку широкомасштабного вторгнення опинився під російською окупацією, де місцевих тримали у полоні, катували і вбивали.

Машевський – начальник Головного управління охорони об’єктів, Федеральної служби військ національної гвардії РФ. За даними правоохоронців, саме він наказував військовим РФ йти на прорив державного кордону України. Під керівництвом Машевського росіяни захопили Чорнобильську АЕС і взяли у полон персонал станції і військових, які охороняли об'єкт. Також під його командуванням росіяни захоплювали його рідний Димер та низку інших населених пунктів Київщини – Бородянку, Гостомель, Бучу, де вчиняли жорсткові звірства.

За інформацією видання, Машевський відповідальний не лише за захоплення Чорнобильської АЕС, але й інших атомних об'єктів України. У квітні 2023 року він був присутній на зустрічі з головою МАГАТЕ у Калінінграді, де обговорювали ситуацію на захопленій Запорізькій АЕС.

Володимир Машевський

У генерала Машевського є син Роман – модний московський фотограф. Лише за час повномасштабного вторгнення Машевський-молодший літав у Париж, Ісландію, Токіо.

Ігор Сварковський

Полковник Ігор Сварковський – начальник відділу управління берегових військ Чорноморського флоту РФ.

"Тобто у зону відповідальності Сварковського входить обстріл південних регіонів України, зокрема Одеси, Миколаєва та Херсона", – зазначають у виданні.

2014 року Сварковський літав між Ростовом-на-Дону і окупованим Сімферополем. А 9 травня 2019 року в Сімферополі командував парадом окупантів до "Дня перемоги".

У 2024 році підлеглі Сварковського вбили на окупованій частині Херсонщини 64-річного цивільного чоловіка.

Ігор Сварковський

Ігор Сварковський народився на Полтавщині, де закінчив школу в Пирятині. Після того навчався в Сумському артилерійському училищі, після чого переїхав до Росії. Побудував там кар'єру і одружився з українкою. Донька Сварковського до 2016 року вчилася в Києві, у Київському торгівельно-економічному університеті. Вона також мандрувала Україною та навіть публікувала патріотичні картинки. Згодом вона переїхала до Німеччини.

Вадим Клименко

Той факт, що рідні проживають в Україні не зупинив від ударів по ній іншого російського військового Вадима Клименка.

Уродженець селища Просяна на Дніпропетровщині. Він воював у Чечні та Грузії. Був у складі бригади морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу у 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці.

Від початку повномасштабного військового вторгнення став командувати 7-ю військовою базою (в/ч 09332) РФ в Гадауті. У 2022 році вона базувалася на території окупованого Енергодару Запорізької області. У 2023 році Путін дав Клименку звання генерала.

В Україні у Клименка залишилися колишня дружина, син та донька. Вони досі мешкають в Дніпропетровській області і підтримують Україну.

"Це – неповний, але наочний перелік генералі-зрадників, які народилися в Україні, а потім повернулися з війною на власні землі", – зазначають у "Слідство. Інфо".

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві жінка чекала на окупантів, які розбомбили її будинок, бо "вона за Росію".

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