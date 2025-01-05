ЗМІ писали про наступ РФ з бронетехнікою на Сумщину: що відповідає ОВА

ОВА запевняє, що прориву кордону і наступу військ РФ не було. Йдеться лише про окремі ДРГ, які було знищено.

Перетину українського кордону військами РФ на території Сумщини зафіксовано не було.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Місцева влада прокоментувала повідомлення ЗМІ, що на деяких ділянках вздовж прикордоння Сумського району зранку 5 січня тривають активні бойові дії. ОВА запевняє, що прориву кордону і наступу військ РФ не було. На територію України заходили лише окремі ДРГ росіян, проте їх було знищено.

Також читайте У Курську пролунали гучні вибухи під час атаки дронів: відео

"Перетину українського кордону російськими військами на території Сумщини зафіксовано не було. Що стосується наземної обстановки: окремі диверсійні групи противника заходили на територію України, але на їх дії своєчасно реагували підрозділи ЗСУ, прикордонники. І російські ДРГ, у більшості випадків, знищувалися", – йдеться в повідомленні ОВА.

Водночас, у порівнянні з січнем минулого року кількість артилерійських та авіаційних обстрілів значно збільшилась. За останні 5 днів по області зафіксовано 338 обстрілів. Порівняно з минулим роком кількість обстрілів збільшилася в 4 рази.

Найчастіше застосовуються ворогом керовані авіаційні бомби, FPV-дрони і безпілотні літальні апарати. Зокрема FPV-дронами нанесено 129 ударів за 5 днів 2025 року.

Найбільше страждають від обстрілів артилерією та авіаційними засобами ураження населені пункти Сумського і Шосткинського районів.

Нагадаємо, місцеве видання Кордон.Медіа, повідомило, що сьогодні, 5 січня, в районах кількох сіл, що на Курщині, військові РФ розпочали атаку в бік державного кордону України з використанням бронетехніки.

Також сьогодні стало відомо, що ЗСУ активізувалися на Курщині і розпочали атакувати росіян на кількох напрямках. Згідно з повідомленнями, на Курщині точаться бої з артилерією та стрілецькою зброєю, Україна використала західну бронетехніку

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наступальну операцію у Курській області 5 січня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.