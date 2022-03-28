ЗМІ повідомляють, що Абрамович прилетів до Путіна із запискою від Зеленського: що в ній було написано

За даними британських ЗМІ, Абрамович також мав зустріч у Стамбулі з членом української переговорної групи Рустамом Умеровим та прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.
Роман Абрамович, олігарх і колишній власник ФК "Челсі", який виконує обов’язки неофіційного представника президента Путіна на переговорах з Україною, прилетів до РФ із запискою від Володимира Зеленського. Український президент нібито передав умови миру від Києва.
Про це пише британське агентство The Times.
Зазначається, що Абрамович літав до Туреччини, РФ та України. У Стамбулі російський олігарх нібито провів зустріч із членом української переговорної групи Рустамом Умеровим та прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином, пише видання.
За даними ЗМІ, існує ймовірність, що вони досягли прогресу в майбутніх особистих переговорах, які мають продовжитися цього тижня.
У Москві Абрамович зустрівся з Путіним, передав йому записку нібито від президента Зеленського, в якій йшлося про умови, на які Україна погодиться, щоб завершити місячну війну. Перша відповідь Путіна була однозначною: "Скажи йому, що я її знищу".
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