ЗМІ повідомляють, що Абрамович прилетів до Путіна із запискою від Зеленського: що в ній було написано

ЗМІ повідомляють, що Абрамович прилетів до Путіна із запискою від Зеленського: що в ній було написано

За даними британських ЗМІ, Абрамович також мав зустріч у Стамбулі з членом української переговорної групи Рустамом Умеровим та прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.

Роман Абрамович, олігарх і колишній власник ФК "Челсі", який виконує обов’язки неофіційного представника президента Путіна на переговорах з Україною, прилетів до РФ із запискою від Володимира Зеленського. Український президент нібито передав умови миру від Києва.

Про це пише британське агентство The Times .

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Зазначається, що Абрамович літав до Туреччини, РФ та України. У Стамбулі російський олігарх нібито провів зустріч із членом української переговорної групи Рустамом Умеровим та прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином, пише видання.

За даними ЗМІ, існує ймовірність, що вони досягли прогресу в майбутніх особистих переговорах, які мають продовжитися цього тижня.

У Москві Абрамович зустрівся з Путіним, передав йому записку нібито від президента Зеленського, в якій йшлося про умови, на які Україна погодиться, щоб завершити місячну війну. Перша відповідь Путіна була однозначною: "Скажи йому, що я її знищу".

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