ЗМІ розповіли, як окупанти поводяться з військовими на островах Херсонщини

У російських загарбників на островах Херсонщини критична ситуація. Відсутність ротацій веде до високої ймовірності загибелі чи дезертирства. Один з окупантів висловив незадоволення, що командир вимагає від нього вивчення обов'язків матроса.

Про це розповіли джерела 24 Каналу.

Повідомляється, що російський військовослужбовець Максим Іванов звернувся до матері з проханням зателефонувати в прокуратуру, щоб поскаржитися на командира, який вимагає від нього вивчення обов'язків матроса. Іванов, штурмовик 2-го батальйону 80-ї бригади, перебуває біля Херсона, на Косі, поруч з островами. Мати повідомила, що зв'язалася зі слідчим прокуратури і попросила провести перевірку командного складу.

У розмові зі слідчим мати Іванова повідомила, що в бригаді, де служить її син, вже зафіксовано кілька випадків дезертирства. Однак слідчий порадив окупантові зв’язатися з прокуратурою самостійно. Росіянин поскаржився на поганий зв’язок, але пообіцяв спробувати зателефонувати.

Мова йде про 80-ту окрему мотострілецьку бригаду Росії, чий спостережний пункт розташований на островах Херсонської області, там окупанти зазнають великих втрат. Відсутність ротацій веде до вибору між смертю і дезертирством.

Окрім того, проблеми з логістикою призводять до того, що їжу та боєкомплект доставляють дронами, але цього недостатньо, і російські солдати вимушені їсти жаб і очерет.

Нагадаємо, в районі Золотої Ниви Донецької області бійці Національної гвардії України знищили кілька одиниць ворожої техніки за допомогою FPV-дронів. Цю техніку російські загарбники намагалися використати для штурму.

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