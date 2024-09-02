ЗМІ з'ясували, де і коли вперше застосували ракету-дрон "Паляниця"

Операція була здійснена в серпні цього року.

Збройні сили України вперше застосували далекобійну ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

"На День Незалежності президент заявив на весь світ, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця". Всім було дуже цікаво, що ж було вражено цим дроном. Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена", - заявив журналіст Роман Романюк.

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше застосувала нову зброю власного виробництва – ракету-дрон "Паляниця", заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей із нагоди свята.

Ідея розробити "Паляницю" виникла через обмеження на використання далекобійної зброї західних партнерів. Основною ж ціллю для "Паляниць" будуть російські аеродроми.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розкрив деякі подробиці про "Паляницю".

По-перше, він уточнив, що військовий об'єкт противника було уражено на окупованій території України, а не на території РФ.

По-друге, "Паляниця" має тактико-технічні характеристики (ТТХ) як ракети, так і безпілотника і саме тому "виріб підпадає під обидва визначення". Які саме це ТТХ, міністр не повідомив.

Оперативний черговий: Бойова "Паляниця". Наступ на Покровськ. Залізна армія

Читайте також: