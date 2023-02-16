Зміцнюється "броньований кулак": Резніков каже, що за декілька місяців Україна зможе виконати задум Залужного

Міністр повідомив, що у четвер він обговорював з партнерами України практичні аспекти так званої танкової коаліції.
В Україні зміцниться "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання за задумомом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook за підсумками візиту за кордон.
"Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі.
Результати оптимістичні:
- Загрози з неба отримають кращу відсіч.
- Військо буде краще забезпечене боєприпасами.
- Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.
Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу", - написав Резніков.
Міністр повідомив, що у четвер він обговорював з партнерами України практичні аспекти "танкової коаліції".
Резніков заявив, що, за підсумками цих зустрічей, "зроблено кілька важливих кроків".
Очільник оборонного відомства також подякував усім партнерам за допомогу Україні. Особливо США і міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – "за лідерство у форматі "Рамштайн".
Нагадаємо, очільник Пентагону після "Рамштайну" відповів на запитання про літаки для України.
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