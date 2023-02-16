Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зміцнюється "броньований кулак": Резніков каже, що за декілька місяців Україна зможе виконати задум Залужного

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
118
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зміцнюється "броньований кулак": Резніков каже, що за декілька місяців Україна зможе виконати задум Залужного

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Міністр повідомив, що у четвер він обговорював з партнерами України практичні аспекти так званої танкової коаліції.

В Україні зміцниться "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання за задумомом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook за підсумками візиту за кордон.

"Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі.

Результати оптимістичні:

  • Загрози з неба отримають кращу відсіч.
  • Військо буде краще забезпечене боєприпасами.
  • Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу", - написав Резніков.

Міністр повідомив, що у четвер він обговорював з партнерами України практичні аспекти "танкової коаліції".

Резніков заявив, що, за підсумками цих зустрічей, "зроблено кілька важливих кроків".

Очільник оборонного відомства також подякував усім партнерам за допомогу Україні. Особливо США і міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – "за лідерство у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, очільник Пентагону після "Рамштайну" відповів на запитання про літаки для України.

10 мільярдів доларів для України – США готують новий пакет допомоги

10 мільярдів доларів для України – США готують новий пакет допомоги

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
118
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація