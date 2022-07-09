Зміцнюють та мінують небезпечні ділянки: у ЗСУ розповіли, як Україна готується до можливого наступу з півночі (відео)

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку та відвідав позиції військовослужбовців ЗСУ та прикордонників, які стали "щитом", щоб не дати противнику жодного шансу повторити наступ з півночі.

Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗС України.

"Наразі ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", – розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач зауважив, зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Зокрема, прикордонники здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

За його словами, робота триває як в штабах, так і в органах військового управління, де досвідчені бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках. Безпосередньо, на місцях командири бригад, батальйонів, рот та взводів вміло керують підлеглим особовим складом.

"Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника, – запевниі командувач об’єднаних сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, що Росія стягує військову техніку до Білорусі. Зокрема, помітили колону російської техніки, що рухається від Мінська в напрямку кордону України. Окрім цього, моніторингова група відстежила, що на навчання з авіатренування прибули пілоти з РФ. Вони проводять тренування на п'яти військових аеродромах Білорусі, що поблизу кордону з Україною. Зокрема, свої навчання здійснють на еародромах у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйську.

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