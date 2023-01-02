"Змін немає, йдуть бої": військовий розповів про намагання окупантів оточити Бахмут

Російська армія продовжує штурмові дії навколо Бахмута на Донеччині, таким чином намагається оточити місто, але успіху не має.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"Йдуть важкі бої, наші тримаються. Важко сказати, що 1 січня якось відрізнялося від попередніх днів. Основні бої йдуть не в самому Бахмуті, можливо, є бої на околицях. Основні бої йдуть на флангах. Я так розумію, їхній план полягає в тому, що вони хочуть спочатку оточити місто", - зазначив він.

Іллєнко розповів, що росіяни зазнають важких втрат і не мають ніяких успіхів.

"Всі основні траси, які ведуть до міста під українським контролем. Всі підрозділи Сил оборони – в максимальному напруженні перебувають. Всі докладають максимум зусиль, буває дуже складно, але утримується цей тиск. Ворогу не дають просунутися. Змін немає, день схожий на день, йдуть бої. Ворог намагається сунути і штурмувати, але успіху не має", - підсумував військовий.

Бої за Бахмут та втрати Росії

Від початку війни і станом на 2 січня втрати Росії у війни проти України становлять близько 107 440 осіб.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що 31 грудня на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення з окупантами, які намагаються захопити місто. За оцінками українських військових, понад 170 росіян не дожили до нового року, ще близько 200 отримали поранення.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що армія РФ своїми обстрілами майже повністю зруйнувала місто Бахмут у Донецькій області.

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