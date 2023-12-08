Зміни будуть на початку 2024-го: експерт — про тактику бойових дій ЗСУ

В найближчі місяці Сили оборони України принаймні на трьох плацдармах вестимуть безпосередньо оборонного характеру дії. Однак на лівому березі Херсонської області тактика наших захисників буде іншою, а вже на початку наступного року відбудуться й відповідні зміни нашого плацдарму.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Повна оборона на трьох плацдармах

“В найближчі місяці це будуть саме оборонного характеру бойові дії принаймні по трьом плацдармам — Запорізька та Донецька області, Лимано-Куп’янська вісь, тобто адміністративна межа між Луганською та Харківською областями”, — говорить експерт.

Він зазначив, що там дійсно Сили оборони України переходять безпосередньо в повну оборону: “Основною їхньою задачею буде не стільки збільшення звільнених територій, скільки максимізація виснаження ворога”.

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Що відбувається на лівому березі Херсонщини

“З іншого боку, я не виключаю, що буде трохи інша тактика Сил оборони України по лівому берегу Херсонської області. Там можуть відбуватися трохи іншого характеру дії”, — наголосив Коваленко.

На сформованому плацдармі лівобережжя Херсонщини радикальних змін не відбувається, каже експерт. За його словами, на це впливає багато факторів.

“Росіяни збільшили свою присутність по лівому берегу, збільшили групу військ до 68 тисяч особового складу, хоча до того було 65 тисяч. Вони намагаються зараз якось блокувати наші дії по лівому берегу, але наші плацдарми там продовжують залишатися”, — прокоментував Коваленко.

Він додав, що вносять свої корективи ще й погодні умови.

“Однак я не виключаю того, що на початку 2024 року будуть відповідні зміни щодо нашого плацдарму”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, російські окупанти на Херсонському напрямку нарощують фортифікаційне обладнання та стягують туди резерви. Росіяни збільшують пункти спостереження та вогневі позиції.

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